狗年首個交易日可紅盤高開

今日為狗年首個交易日，祝讀者們在新一年事事順心，股運亨通。在剛過去的雞年，恆生指數勁升33%，相信投資者應可以取得不俗回報。當然去年大市得以高收，主要是由數隻大藍籌帶動，若投資者手上的投資組合欠缺有關藍籌股，自然無法享受有關升幅。雞年已成過去式，那麼狗年投資市場又是一個怎樣的情況？按照過去4個狗年，升跌過半，兼且每個狗年不論大市是升或是跌，變動幅度均超過三成。今個狗年又會否是一個波動的一年？參考雞年末大市突然大落，之後再大上，反映出在踏入2018年後市況並非如2017年般出現大單邊升市走勢，相信今年會較反覆，所以投資者要相當審慎。

至於今個狗年大市是升或是跌機會較大？相信狗年會延續雞年升勢機會較大，至少目前外圍市況仍屬風平浪靜，美國經濟仍保持增長，加上聯儲局新任主席鮑威爾未必會對息口走勢採取鷹派立場，所以今年環球股市延續升勢機會較大。就算近期美國有意對來自海外的鋼產品及鋁產品開徵懲罰性關稅，相信最終各方仍可以訂立一個足以滿意各方需要的方案，所以投資者目前暫無需要對後市走勢過份憂慮。不過投資者在狗年必需採取較審慎態度，現金比例就算提升至2成亦無不可，同時可以將投資組合進行汰弱留強，將個別認為前景一般的股份為佳。

今日大市走勢又如何？大市今日肯定可以組盤高開，是否可以紅盤高低則要視為匯豐控股(00005-HK)及恆生銀行(00011-HK)在業績及回饋股東上是否有驚喜。同時本周內將有多隻藍籌股公布業績，宜多參考業績表現再決定如何部署。

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