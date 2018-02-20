【異動股】中播控股(00471-HK)盤前升10.66% 引入重量級新股東

中播控股(00471-HK)盤前升10.66%，報0.27港元，已成交127.2萬股。該股自1月24日以來，一路下行，截止上個交易日，累計挫逾26%。

消息面上，該公司于昨晚公布，公司接到國內合資公司國廣中播的控股股東國廣控股關於其擬籌劃調整股權結構的通知，「國廣控股」和「國廣中播」的股東控制關係將面臨改變。國廣中播乃由公司與國廣控股共同控制，公司持有其49%股權，國廣控股持有其51%股權。國廣控股是由直屬中國國際廣播電台的國廣傳媒發展(簡稿國廣傳媒)作為主導股東，另由常州興順文化傳媒(簡稱興順文化)配搭作為另一股東，股權各50%。

國廣控股此次股權調整擬納入兩個新股東，分別為：中國廣播電視網絡(簡稱中國廣電)，和中信國安信息產業股份(簡稱中信國安)。國廣控股的股權變更若完成結構將為：國廣傳媒25%，中國廣電25%，中信國安25%，興順文化25%。

據悉，是次結構將對國廣控股以及國廣中播目前的實際控制關係有所改變，但並不影響其主體業務和運營資質，同時亦對其未來商業發展增添了龐大和長遠的支持。新股東乃國家重點企業，擁有豐富及全方位的媒體，電信，衛星網絡和增值服務資源，與現有的平台優勢資源互補，令「國廣控股」更具能力打造成為國家級、全業務、全資質的新型媒體產業集團和骨幹文化企業，並對國廣中播能提供更強大的支持，快速推進其國內的衛星移動多媒體和車聯網業務落地。

中國廣電是由國家出資設立的國有獨資文化企業，由財政部代表國務院履行出資人職責，國家新聞出版廣電總局負責組建和代管，是全國有線電視網絡整合主體、全國有線電視網絡互聯互通平台建設和運營主體、全國有線電視網絡參與三網融合市場主體。

中信國安以國家重點支持發展的高科技產業為主營業務，主要從事信息網絡基礎設施業務中的有線電視網、衛星通信網的投資建設，信息服務業中的增值電信服務、網絡系統集成、應用軟件開發等。

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