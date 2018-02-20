金價基本持穩 美元有所回升

路透倫敦2月19日 - 金價周一小幅下跌，因美元扳回近期的部分跌幅，且股市上揚，不過對美國通脹的擔憂促使投資者繼續買進黃金。

現貨金收跌0.11%報每盎司1,346.31美元。

黃金上周漲2.4%，創逾五個月來最大單周漲幅。

「在冒險情緒升溫的環境中，黃金表現相對校好。(黃金的)避險魅力略微成疑，但近期有所反彈的美元後市走勢還需努力，」荷蘭銀行的大宗商品策略師Georgette Boele稱。

美元指數上漲0.1%，上周下滑1.4%。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據顯示，截至2月13日當周，對沖基金和基金經理削減紐約商品期貨交易所(COMEX)期金凈多倉。

預計本周交投放緩，因中國正值春節假日。周一美國市場也因總統日假期休市。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五黃金持倉較上日增加0.39%，至824.54噸。

現貨銀小幅跌至每盎司16.657美元，上日跌1.2%。

現貨鉑金漲0.25%至每盎司1,005.00美元，此前觸及三周多高點1,013.50美元。

現貨鈀金跌1.1%至每盎司1,033.00美元，盤中早些時候一度觸及約兩周來最高水平。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)