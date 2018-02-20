來自以太坊創始人的警告：數字貨幣隨時可能跌到零

摘要：經歷了最近一輪大跌後，數字貨幣最近又重獲升勢。不過以太坊聯合創始人卻警告，數字貨幣仍是一種新的且具有極強波動性的資產種類，隨時都可能跌到接近0的水平，如果要放置存款，傳統資產仍是最安全的選項。

在經歷了2月初的一輪大跌後，數字貨幣最近又重獲升勢。

一度跌破6000美元的比特幣又回到了接近11000美元的水平，許多買家在大跌之後逢低加倉，春節前夕就有神秘買家豪擲4億美元抄底。

不僅是比特幣，市值排名第二的以太幣，最近也回到900美元上方。不過，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin卻發出警告大家要警惕數字貨幣的風險。

上周六Buterin在推特上發言稱：「數字貨幣仍是一種新的且具有極強波動性的資產種類，隨時都可能跌到接近0的水平。」

他還補充道，如果試圖找一個地方存放存款，那麼傳統資產仍舊是最安全的選項。

對於那些仍想投資數字貨幣的人，Buterin也在昨天連發三條推特提醒大家小心騙子：「不要相信任何在推特上向你詢問以太幣的人。」

盡管去年數字貨幣集體大幅上漲，然而許多人都警告，大多數數字貨幣將跌到一文不值。

高盛就是其中的一個。在2月初的一份報告中，高盛全球投資研究部門主管Steve Strongin對數字貨幣的觀點就較為悲觀，他認為數字貨幣缺乏內在價值，大多數在未來終將無法繼續存在，價格最終會跌到零。

來自匹茲堡大學的兩名研究人員Carey Caginalp和Gunduz Caginalp也通過數學建模和實驗經濟學得出結論，比特幣是一種“傳統意義上沒有價值的資產”。

他們指出，比特的價格很大程度上由買家推動，一旦買家失去了投資的安全感，那麼就會競相踩踏標價，比特幣的價格就有可能一落千丈。

英倫銀行行長卡尼認為，以傳統標準衡量，比特幣不符合成為貨幣，因它不能夠儲存價值或用作購買貨品。

部份內容是來自華爾街見聞

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