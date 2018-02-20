印中企業爭奪孟加拉國證交所股權

中資財團出價較高，但印度競標方正在遊說孟加拉國監管機構，要求其說服擬出售股權的達卡證交所從地緣政治高度重新考慮。

印度和中國企業圍繞孟加拉國主要證券交易所25%的股份陷入糾紛，這筆擬議中的投資有可能釀成一場地緣政治沖突。

達卡證券交易所(Dhaka Stock Exchange)已經接受了由上海和深圳證交所組成的一個財團的收購要約，這個中資財團的出價是每股22塔卡（合0.26美元）——顯著高於印度國家證券交易所(NSE)每股15塔卡的出價——對這筆股份的估值達到99億塔卡。

但是上述印度公司正在遊說必須批準這筆交易的孟加拉國監管機構，要求他們說服達卡證交所重新考慮，理由是中國希望利用這筆投資來增進其在南亞日益增長的政治力量。

「印度正試圖建立一道抵禦中國侵略的防線。」一位人士表示，此人聽取了有關印度國家證券交易所與孟加拉國證券交易委員會(Bangladeshi Securities and Exchange Commission)之間商談情況的簡報。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)