濟南：高校畢業生享受創業補貼不再受戶籍限制

中國證券網訊 新華社19日消息，濟南市政府近日出台《關於進一步引導和鼓勵高校畢業生到基層工作的實施意見》，規定高校畢業生享受創業補貼不再受戶籍限制，給予高校畢業生創業更多政策紅利。

為鼓勵高校畢業生在基層創辦小微企業、從事個體經營或網絡創業，濟南市明確，將原來只有濟南市戶籍才可享受的個體工商戶一次性創業補貼和一次性崗位開發補貼、個體工商戶入駐市級創業孵化基地房租補貼、創業孵化基地獎勵補貼、創業培訓補貼等優惠政策，普惠所有在濟南創業的高校畢業生。

濟南市規定，有創業意願的高校畢業生，每年可參加１次政府組織的免費創業培訓。凡到濟南市就業見習基地參加就業見習的高校畢業生，每月均可享受濟南市最低工資標準５０％的見習補貼，連續補貼６個月。

濟南市還完善高校畢業生到基層機關事業單位工作的政策措施，明確市級機關單位遴選公務員，除專業性比較強的緊缺和特殊職位外，均應面向具有２年以上基層工作經歷人員；縣以上事業單位公開招聘時，應拿出一定數量崗位招聘具有５年及以上基層事業單位工作經歷的人員。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)