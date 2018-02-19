傳山東如意計劃收購英國高街品牌Topshop母公司

據英國《泰晤士報》消息稱，山東如意控股集團計劃收購英國快時尚品牌Topshop母公司Arcadia集團部分或全部股份，但未透露具體交易金額。此前，山東如意剛剛完成對瑞士奢侈品公司Bally的收購，該品牌原母公司歐洲投資巨頭JABHoldingCo保留少量控股權。

Arcadia集團由Topshop創始人Philip Green創立，其妻Tina Green控制的Taveta Investments公司擁有該集團75%的股權。除Topshop和Topman外，集團旗下還擁有Miss Selfridge、Burton等一系列快時尚品牌。有業內人士認為，若此次如意控股能成功收購Arcadia集團，將有利於Topshop加速進軍中國市場。

有分析表示，由於Arcadia集團25%的股份由Leonard Green & Partners持有，如意控股對Topshop、Topman等品牌的收購較為棘手。截至目前，Arcadia集團和如意控股均未對此消息作任何回應。

來源：界面新聞

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