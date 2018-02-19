香港置業：非住宅物業註冊量不足半月破千宗

香港置業行政總裁李志成表示，因市場有全新工廈拆售，銷情理想下，為非住宅物業帶來不少進賬，刺激非住宅物業註冊量不足半月突破1,000宗水平。

據土地註冊處最新資料顯示，本月至今(截至2月14日)非住宅物業註冊量暫錄1,123宗，較1月同期的743宗大增約51.1%；其佔整體物業註冊量比率升至約26.7%，較1月全月約23.2%增加約3.5個百分點，暫創6個月新高。

受惠拆售項目 工廈註冊量飆升

按類別劃分，工廈、商廈、舖位及純車位及其它類別註冊量全面報升。受惠全新工廈拆售，工廈交投表現尤其出色，帶挈本月至今錄得481宗工廈註冊，較1月同期的193宗急增近1.5倍；涉及註冊金額約34.77億元，按月同期增加約40.1%。

增幅居次為舖位市場，本月至今錄得102宗註冊，較1月同期的59宗增加約72.9%；因當中價值逾5,000萬元至1億元的舖位註冊顯著增多，帶挈舖位註冊金額按月同期大增逾1.6倍至23.33億元，增幅更勝註冊量。而商廈本月至今錄得72宗註冊，較1月同期的67宗增加約7.5%；涉及註冊金額約8.14億元，按月同期增加約26.8%。

此外，隨著發展商積極拆售旗下新盤車位，本月至今錄得468宗純車位及其它類別註冊，較1月同期的424宗增加約10.4%；涉及註冊金額約8.09億元，按月同期增加約18.9%。

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