全球零售格局巨變：美國兩大連鎖超市巨頭面臨破產

摘要：線上零售行業在線下開闢戰場的同時，讓傳統線下零售行業承受與日俱增的壓力。在亞馬遜收購全食超市之後，對該行業的傳統經營者們造成了進一步的擠壓，負債纍纍的美國兩大連鎖超市巨頭 Tops 和 Winn-Dixie 正面臨破產。與此同時，中國的零售行業也形成了「阿里蘇寧系」對陣「騰訊京東系」的雙寡頭局面。

線上零售行業在線下開闢戰場的同時，讓傳統線下零售行業承受與日俱增的壓力。

美國兩大連鎖超市巨頭正面臨破產。據彭博社報導，Tops Friendly Market 連鎖超市母公司和迪克西連鎖超市（Winn-Dixie）母公司 Bi-Lo 都在準備呈交破產申請，前者還可能尋求法庭保護。負債超過 10 億美元的 Bi-Lo 計劃關閉旗下 200 多家實體店鋪，有可能還是會在法庭以外尋求債務重組的途徑，該公司已經在與債權人商談債轉股或資產出售等解決辦法。

雜貨零售行業的邊際利潤向來比較低，而激烈的競爭更為上述兩大巨頭走到破產邊緣添了一把火。在亞馬遜收購全食超市之後，對該行業的傳統經營者們造成了進一步的擠壓。

線上零售巨頭開始把手伸向線下，從某種成都來說意味著線上流量已經開始觸及天花板，需要在線下進一步「跑馬圈地」。這一幕在中國也正上演，隨著電商巨頭的不斷整合併購，「阿里蘇寧系」對陣「騰訊京東系」的雙寡頭局面逐步形成。

（圖片來自國泰君安證券研報）

雙方均有數據和技術的優勢，也有足夠的資本來在零售市場繼續擴大市佔率。這也意味著，在阿里蘇寧、騰訊京東繼續擴張自己的零售版圖之際，從原材料到加工運輸等一系列關鍵環節，雙寡頭都在築起一道供應鏈壁壘。

在這一格局形成之後，雙方在零售業的布局動作仍在持續。就在春節假期之前，阿里斥資 54.53 億人民幣入股國內家居行業巨頭居然之家，持股 15%。繼上個月口碑正式納入阿里巴巴新零售體系，形成服裝百貨、電器、食品生鮮快消、餐飲的新零售「四路大軍」之後，阿里開闢「第五戰線」推動家居行業重構與效率升級的意圖明顯。

『新聞來源／華爾街見聞』