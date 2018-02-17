大年初一電影票房超13億破世界紀錄 春節已成黃金檔

對中國電影人來說，拿出更多更好的作品，將來才能在“黃金檔”有更大的收獲。

狗年春節，人們都期盼能夠旺起來，率先實現“開門紅”的無疑是電影業。2月16日，對中國電影來說，又是一次打破世界紀錄的日子。世界單日票房產出的最高值曾出現在1.37億美元，折算人民幣為8.69億元。而狗年大年初一，截至24時，單日電影票房已經突破13億元，把世界紀錄遠遠甩在後邊。

今年春節檔電影市場的競爭非常激烈，除了《捉妖記2》《唐人街探案2》《西遊記女兒國》和《紅海行動》這“四大金剛”外，還有《熊出沒·變形記》《祖宗十九代》，這些電影從片名就能看出滿滿的賀歲味道。據說參與角逐春節檔電影市場的影視公司超過80家，這是一場有備而來的角逐，最終受益的是觀眾。

值得註意的是，《捉妖記2》和《唐人街探案2》都是續集，其實，電影拍續集要面臨相當嚴峻的挑戰。系列電影的制作，尤其要考驗電影編劇的能力。《紅海行動》則提供了另一種春節檔類型：愛國主義和軍事題材電影。我們可以把它看作是《戰狼2》效應，其實這種“效應”的背後，也反映了觀眾真實的需求：我們需要真正的英雄主義正劇，在這方面，國產電影仍然有較大的提高空間。

眾多電影春節集中上映，說明制作方已經瞄準了春節這一特殊檔期。春節歡快祥和的氣氛，渴望出現高質量的喜劇，觀眾已把觀影看成是過節的一部分。今年還出現了一種新變化：除夕和初一兩天的電影票，很多都提前預訂，觀眾直奔目標而來，而不僅僅是去影院消耗掉2個小時。

春節電影票房節節高，另一方面原因也在於，近年來，全國電影院線紛紛向中小城鎮下沈，即使在更小的鎮上，新的數字影院也如雨後春筍般湧現，填補著當地的空白——童年中的縣城電影院又回來了。越來越多的小鎮青年走進電影院，欣賞當下熱映的新片，極大地擴展了觀眾群體的數量。

而春節期間，無論在大城市還是小城鎮，更多的是年輕人帶著一家老小齊觀影，更給春節期間的票房貢獻了很多“新勢力”。

春節觀影也是春節本身發生變化的一個側面。它是一個“傳統佳節”，但是也越來越變成一個消費性的節日。很多商家都註意到了這一點，在春節當天也照常營業。和別的節日不同的地方在於，春節作為傳統節日，文化氛圍本就相當濃厚，人們對文化和娛樂方面的消費願望也更為迫切。

可以想見，未來的春節檔更值得期待，狗年的“旺”只是一個開始。對中國電影人來說，總算有了一個相對成熟的“檔期”，拿出更多更好的作品，將來才能有更大的收獲。

來源：新京報

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