四部門：不得對新能源汽車采取任何地方保護措施

中國證券網訊 新華社2月15日消息，記者15日從財政部獲悉，中央四部門日前聯合發文，調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策，其中明確各地不得采取任何形式的地方保護措施。

這份由財政部、工業和信息化部、科技部和國家發展改革委聯合發布的通知指出，要破除地方保護，建立統一市場。各地不得采取任何形式的地方保護措施，包括但不限於設置地方目錄或備案、限制補貼資金發放、對新能源汽車進行重覆檢驗、要求生產企業在本地設廠、要求整車企業采購本地零部件等措施。

對經有關部門認定存在地方保護行為的地方，中央財政將視情節相應扣減充電基礎設施獎補資金。各地對列入《車輛生產企業及產品公告》的新能源汽車產品應一視同仁執行免限行、免限購、發放新能源汽車專用號牌等支持措施。

通知指出，地方應不斷加大基礎設施建設力度和改善新能源汽車使用環境，從2018年起將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。

與此同時，通知還要求根據動力電池技術進步情況，進一步提高純電動乘用車、非快充類純電動客車、專用車動力電池系統能量密度門檻要求，鼓勵高性能動力電池應用。提高新能源汽車整車能耗要求，鼓勵低能耗產品推廣。不斷提高燃料電池汽車技術門檻。

在補貼方面，通知要求根據成本變化等情況,調整優化新能源乘用車補貼標準，合理降低新能源客車和新能源專用車補貼標準。

此外，通知還要求加快完善信息化監管平台，建立與補貼掛鉤的整車和電池“一致性”抽檢制度，拓寬監督渠道，夯實監管責任。

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