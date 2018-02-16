互娛中國(08081-HK)料去年金融資產產生公平值虧損約1.2億

互娛中國(08081-HK)公布，誠如一月公佈所披露，集團預期錄得按公平值透過損益列賬之金融資產之公平值虧損由截至2016年12月31日止年度約2.617億港元減少至截至2017年12月31日止年度的約9880萬港元。

根據目前可獲得的資料，董事會謹此向股東及有意投資者提供最新資料：經參考獨立估值師就2017年12月31日所持按公平值透過損益列賬之其中一項金融資產編製之估值報告，集團預期將就2017年12月31日所持按公平值透過損益列賬之金融資產錄得額外未變現公平值虧損約2180萬港元，該項金融資產於港交所的交易已暫停，導致截至2017年12月31日止年度按公平值透過損益列賬之金融資產產生公平值虧損約1.206億港元，而非一月公佈所載的約9880萬港元；及經參考獨立估值師就公司聯營公司而於2017年12月31日編製之估值報告，集團預期將於截至2017年12月31日止年度錄得聯營公司權益減值虧損約4650萬港元。

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