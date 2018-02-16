【盈警】味千(中國)(00538-HK)料去年將錄得重大虧損

味千(中國)(00538-HK)公布，預期截至2017年12月31日止全年將錄得重大虧損。2016年盈利6.65億元。該公司由盈轉虧主要由於撥回未變現收益，以及投資百度外賣公平值錄得虧損所致。

公布中指，如2015年7月30日所披露，Ajisen Investments作為有限合夥人向合夥企業投資6000萬美元，而合夥企業之目的為參與對百度外賣之投資。於2016年12月31日，本集團就投資錄得指定為透過損益按公平值入賬之金融資產公平值收益約6.46億元人民幣(未變現收益)。根據普通合夥人提供之上述資料，集團預期將撥回未變現收益及由於合併及變現投資錄得指定為透過損益按公平值入賬之金融資產之進一步公平值虧損，而有關虧損將於集團截至2017年12月31日止年度之年度業績中全面反映。

鑒於上文所述及依據董事會對集團截至2017年12月31日止財政年度之未經審核綜合管理賬目之初步審閱及評估，預期集團將就截至2017年12月31日止年度錄得公司擁有人應佔重大虧損，而截至2016年12月31日止年度錄得公司擁有人應佔溢利。有關預期下降主要歸因於撥回未變現收益及有關投資之上述公平值虧損。

集團仍在最終確定其截至2017年12月31日止年度之綜合業績，包括就投資變現造成之財務影響。有關投資的估值虧損僅會影響集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。預期集團將繼續改善其快速休閒餐廳業務截至2017年12月31日止年度之財務表現，乃因相比上一年度，董事會預期截至2017年12月31日止年度本集團來自快速休閒餐廳業務之經營溢利將有雙位數字的百分比增長。

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