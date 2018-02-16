王朝酒業(00828-HK)2016年虧損收窄至1.01億

王朝酒業(00828-HK)公布，截至2016年12月31日虧損1.01億元，每股虧損8.06仙，不派末期息。2015年虧損2.06億元，每股虧損16.47仙。2015年度與2016年度不派息。

業績中有獨立核數師報告摘要：

羅兵咸永道會計師事務受聘審計本集團綜合財務報表及出具保留意見。有關本集團截至2016年12月31日止年度之綜合財務報表之獨立核數師報告摘要：

「我們的保留意見我們認為，除於我們報告中「保留意見的基礎」部分描述的可能影響對應數據的事項外，該等綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》真實而中肯地反映了貴集團於2016年12月31日的綜合財務狀況及其截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已遵照香港《公司條例》的披露規定妥為擬備。

保留意見的基礎

由於大量的會計記錄和有關銷售交易支持性文件的丟失，庫存差異以及截至2014年12月31日止年度及以前年度銷售費用的確認與分類，我們無法獲取充分、適當的審計證據，且沒有可替代的審計程序我們可以執行，以使我們可以完滿確認，截至2015年1月1日止有關應收賬款，應付賬款以及留存收益的調整是否必要。由於綜合資產負債表的期初餘額影響了貴集團財務業績和現金流量的確定，所以我們無法確定對截至2015年12月31日止年度合併損益表和合併現金流量表的調整是否必要。

董事於2015年12月31日對其物業、廠房及設備進行減值評估，並於截至2015年12月31日止年度合併損益表中記錄減值撥備82,317,000港元。由於過去幾年來，集團的物業、廠房和設備已經出現了減值跡象，董事們認為減值可能在2015年和(或)之前已經發生。然而，由於相關記錄和文件的丟失，董事無法量化應在2015年和之前適當記錄的減值費用的影響。我們沒有其他可替代的審計程序可以執行，以使我們能夠確定在截至2015年12月31日止年度，是否有對貴集團合併收益表記錄的減值撥備的調整金額。

由於上述遇到的範圍限制，我們對截至2015年12月31日止年度的貴集團合併財務報表發表了保留意見。截至本審計報告日期，這些範圍限制仍然沒有得到解決。我們對貴集團截至2016年12月31日止年度的綜合財務報表亦發表保留意見，因為這些事項對若干當期數據，及對應的合併利潤表和合併現金流量表的數據的可比性的存在可能的影響。

我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計綜合財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。

我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。」管理層對保留意見的回應於本公佈日期及根據目前可取得之資料，董事認為，保留意見之基準各段所述上述事宜僅對本期間若干數字的可比性以及合併損益表及合併現金流量表的有關數字產生影響，而對編製本公司截至2017年12月31日止年度之綜合財務報表並無進一步影響。

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