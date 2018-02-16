平保(02318-HK)對港股的選擇是什麼？

近期股市較為波動，表現大上大落，而中國平安(02318-HK)積極入市，減持內房股碧桂園(02007-HK)，並吸納匯控(00005-HK)股份。

據聯交所資料顯示，中國平安在周三(14日)減持碧桂園1882萬股，每股平均價13.2117元，套現2.49億元。完成後，持股量由9.06%降至8.97%。

翻查資料，平保本月7日已減持碧桂園910萬股，每股平均價16.3628元，套現1.49億元。

另外，昨日平保已披露，於本月9日在市場再買入逾3722萬股匯控，每股平均作價79.3774元，涉資逾29.5億元，持股量由5.98%增至6.17%。目前平保持有匯控逾12.53億股，按匯控今日收市價83.55元計，其市值高達1047億元。

股價方面，匯控在本月9日收報79.8元，在平保增持後，股價近日回升，與昨日收市價相比已上升4.7%。至於碧桂園，平保在本月7日減持當日收報13.92元，與昨日收市價13.86元相比，仍跌0.43%。

來源：信報

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