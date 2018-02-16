凱知樂(02122-HK)與THREESIXTY及MGA訂立分銷協議

凱知樂(02122-HK)公布，集團與兩家新國際知名公司訂立分銷協議，並且重續其與樂高集團的分銷協議。

與THREESIXTYSOURCINGLIMITED的合作協議於2018年2月，集團與ThreeSixtySourcingLimited訂立協議，據此，集團獲授權於中國(香港、澳門及台灣除外)開設若干零售店，並獲授權進行品牌營銷及銷售，所涉產品包括FAOSchwarz品牌及ThreeSixtyHK(或其聯屬公司)所持其他商標的若干兒童玩具產品。根據有關協議而擬進行的業務計劃，集團計劃於2018年及2019年在北京及上海開設分銷FAOSchwarz產品的旗艦店，亦預計於未來五年在中國各地開設30多家小型的FAOSchwarz專賣店、及約200家百貨公司店中店。

FAOSchwarz於1862年創立，是世界上最歷史悠久及具標誌性的玩具零售品牌之一，此品牌於2016年10月被ThreeSixtyInc.收購。上述業務計劃亦將於本公告日期前後於FAOSchwarz刊發的新聞稿內提及。

於2018年1月，集團與MGAEntertainmentInc.的兩家附屬公司訂立分銷協，由2018年1月1日起至2020年12月31日止，為期三年。根據MGA協議，本集團獲授獨家權利，於中國境內分銷所有「LOL」及「NumNoms」品牌玩具產品、及由集團甄選的「LittleTikes」玩具產品。MGAEntertainmentInc.為一家製造及銷售玩具及遊戲、玩偶、消費電子產品及體育用品的美國消費娛樂產品公司。

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