低調豪宅教父許榮茂 帶國寶回家！

2018年央視春晚出現了一位閩南富商的身影，他就是捐獻國寶《絲路山水地圖》的世茂集團董事局主席許榮茂。

在一擲千金捐獻國寶以前，許榮茂是因“濱江模式”聞名全國的“豪宅教父”，2001年就登上福布斯中國大陸富豪排行榜，今年年初還登上了胡潤的2017年套現企業家排行榜。

不過，這位曾立志做中醫的富商過去並不喜歡“拋頭露面”，十幾年間唯一一次較全面的采訪只給了老家泉州的媒體。

意義重大的《絲路山水地圖》

15日晚央視春晚“國寶回歸”節目中，許榮茂攜國寶《絲路山水地圖》與CCTV國家寶藏節目001號講解員張國立、故宮博物院院長單霽翔一道登上春晚舞台。

公開資料顯示，《絲路山水地圖》又名《蒙古山水地圖》，原藏於明朝內府，20世紀30年代流出國外，被日本著名收藏機構藤井有鄰館收藏。該畫繪於絹本之上，幅寬0.59米、全長30.12米，是一幅繪制於明朝嘉靖三年至嘉靖十八年（1524—1539）之間，是一幅屬於明朝宮廷的皇家地圖。

據《福建日報》主辦的台海網報道，該文物上世紀30年代左右曾流失日本，後由許榮茂出資2000萬美元從私人收藏家手中收購，並於去年11月30日無償捐贈給故宮博物院。

上述報道稱，以史為鑒，面向未來，《絲路山水地圖》正是一把珍貴的鑰匙，它將有助於學者們更深入地研究歷史上的“絲綢之路”，並為未來“一帶一路”的發展提供難能可貴的參考與借鑒。

低調的富豪榜常客

在捐贈這件國寶以前，許榮茂領導的世茂集團曾在2006年7月捐資8000萬元，用於故宮博物院“養心殿研究性保護項目”。

在捐助故宮博物院以前，許榮茂已是富豪排行榜的常客。

2016年，許榮茂家族以500億元的資產位列2016胡潤百富榜第21名。在《2017年福布斯中國富豪榜》中，許榮茂家族以476億元財富位列第22名。在《2017胡潤房地產企業家榜》中，許榮茂家族位列第五。

雖然登上富豪排行在很多人看來是很值得驕傲的事，但許榮茂並不喜歡吸引這種關註。

2012年新京報報道提到，2001年首次躋身《福布斯》中國大陸富豪榜前五強時，許榮茂幾次致函《福布斯》，表示不同意登載自己的名字。

網易財經曾提到，許榮茂因打造“濱江模式”而成為被全國所熟知的“豪宅教父”，但除了在經營上低調，他幾乎不會接受媒體采訪，十幾年來唯一一次媒體專訪只給了老家泉州的地方媒體。

今年1月末，中新網報道還提到一件被富豪排行“扭曲”的事：許榮茂上榜當月發布的《2017胡潤套現企業家榜》，乍看起來是許榮茂因為巨額套現上榜，實際卻是因為分紅收益。

榜單解釋，自去年7月至今，許榮茂家族累計從香港上市公司世茂房地產獲得的分紅金額達到30.5億元。自2006年世茂在香港上市以來，許榮茂累計從上市公司獲得的分紅已經超過100億元。許榮茂家族今年以財富545億元位列胡潤百富榜第33位。

曾立志行醫 赴香港“淘金” 回大陸做實業

網易財經曾這樣整理許榮茂的發家之路：

許榮茂出生在醫學家庭，在父母親的熏陶下立志成為一名中醫。早年，他的第一份工作是到藥店當夥計。

上世紀70年代他到香港尋求發展，因為不適應粵語，只當了幾天夥計就回到工廠。後來因為偶然的機會當上證券經紀人，淘到了人生第一桶金——“大約幾千萬港幣”。

1988年前後，他決定做實業，在香港投資建紡織廠，後來把超過五家廠建到國內，做紡織和成衣，主要產品銷往美國。

2000年8月許榮茂成功借殼以恒源祥品牌廣為人知的上海萬象集團，將其更名為世茂股份，這位“隱形富豪”就此進入公眾視野。

2006年，許榮茂再下一城，旗下企業世茂房地產控股有限公司在香港聯交所主板成功上市。之後幾年，世茂集團經過世茂國際私有化和世茂房地產對世茂股份的資產註入，最終形成以世茂股份主攻商業地產、世茂房地產主攻住宅地產的“兩駕馬車”格局。”

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