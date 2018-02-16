離岸人民幣兌美元漲破6.27關口 美元刷新三年新低

周五上午，離岸人民幣兌美元漲破6.27關口，續刷2月7日以來新高。與此同時，美元指數DXY跌至2014年12月以來新低，最低至88.36。

盡管市場對於本次美元的走弱給出了不同的解釋，不過大部分人都同意美元走弱是一個長期趨勢。

BMO Capital Markets的外匯策略分析師Greg Anderson接受路透社采訪時表示，外匯市場的波動一直在發生，這輪波動的主題是全球經濟增速，而歷史上來看，增強的全球經濟增速通常會導致美元走弱。

本周三，美國通脹數據公布後，強於預期的1月通脹數據加強了市場對於美聯儲今年可能最多加息4次的預期，美元短暫反彈。不過，盡管周四PPI數據的出爐進一步強化了通脹上升的事實，然而美元卻沒絲毫反應。

London Capital Group的研究主任Jasper Lawler在筆記中指出，全球的利差可以給出解釋。

他表示，今年1月英國CPI增速超過預期就顯示，全球範圍內通脹正在擡升。隨著通脹的升高和全球主要央行逐步退出刺激措施，這意味著他們跟美國之間的利差會收斂而不是擴大。

隨著歐央行、英國央行和日本央行逐步向緊縮政策靠攏，德國國債、英國國債和日本債券的收益率上升速度將快於美國國債，這會讓歐元、英鎊和日元相比於美元更有吸引力。

法興的分析師Kit Juckes也在接受英國《金融時報》采訪時表示，今年影響美元的最大單一因素就是全球經濟的增長，即一個更平衡的經濟覆蘇會讓投資從美國離開，轉向其他市場。

此外，美國政府的財政赤字也是因素之一。德國商業銀行的分析師Esther Maria Reichelt告訴英國《金融時報》，在特朗普於上周簽署預算法案之後，美國政府的財政赤字預計將會增加到戰後和經濟衰退時期之外罕見的水平。

本文來自華爾街見聞

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