美國證監否決中資購芝加哥證交易！

中資財團未能成功抱得芝加哥證交所在懷裡！《華爾街日報》報道，美國證監已否決了將芝加哥證交所出售予一個包括中國投資者在內的財團的交易。

2016年2月，芝加哥股票交易所ChiCAgo Stock ExchanGE公布，已同意接受以中國重慶財信企業集團為首的一個投資者財團的收購。此項交易已獲得芝加哥股票交易所董事會的批准，交易價格未予透露，有報道指涉及金額2000萬美元。在獲得監管批准後，此項交易原來預計當年下半年完成。如果交易得以完成，將創下中國企業收購美國交易所的首例。

去年8月，美國證監決定重新研究有關交易。這決定源於政治壓力，美國共和民主兩黨擔心有關交易，可能讓中國投資者取得美國商業機密。多名美國議員去信美國證券交易委員會，要求否決中資財團收購芝加哥證券交易所的提案。

根據現行法例，禁止美國交易所受單一股東控制，以確保交易所於執行監管規則下的獨立性。然而，該批議員認為中國市場的透明度低，該會將難以監管交易所易手後的實際股權架構。

事實上，較早時已有報道指，中資財團收購芝加哥證券交易所早已惹來多方爭議，美國對外投資委員會曾以國家安全為由對此表達關注，其後有央企背景的北京國利能源投資因此退出競投的財團，其後芝加哥證券交易所亦確認計劃收購的中資財團中，目前已沒有具央企背景的中資公司。

雖然芝加哥證券交易所創立以久，但實際上其影響力有限，根據數據顯示，截至5月，該交易所在美國的市佔率僅0.4%。

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