領視控股(00789-HK)：繼續尋求業務擴充機會以達成復牌條件

領視控股(00789-HK)公布，公司除牌程序第一階段將于2018年4月26日屆滿，而公司須在除牌程序第一階段屆滿前至少10個營業日向聯交所提交可行的復牌建議。

就此而言，公司已委任同人融資有限公司為其財務顧問及禮恒企業財務服務有限公司為其内部監控顧問。内部監控顧問目前正對集團進行獨立内部監控檢讨，以評估集團財務申報程序及内部監控系統是否足以履行公司在上市規則項下的責任。預期内部監控顧問將于該期限前發出相關檢讨報告。

此外，公司一直持續檢讨集團的財務狀況，目前正評估及考慮對其財務報表中若幹項目的适當會計處理方法，其中包括但不限于有關其電子商務業務的財務處理方法及就收購商标支付的按金。

公告稱，公司會繼續積極尋求合适的業務擴充機會，以達成聯交所施加的恢復買賣條件及為其股東創造價值。與此同時，公司正與財務顧問緊密合作以擬定可行的復牌建議，當中將包括其業務發展計劃詳情、其對其截至2017年3月31日止年度財務報表的審核保留意見的意見、對其財務申報程序及内部監控系統的檢讨結果及有關公司其他重大資料。復牌建議預期于該期限前向聯交所呈交。

公司股票繼續停牌。

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