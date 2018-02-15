國泰航空(00293-HK)與國泰港龍航空1月載客量同比下跌1.9%

國泰航空(00293-HK)公布國泰航空與國泰港龍航空于2018年1月份合并結算的客、貨運量。數據顯示，1月份的載客量較2017年同期下跌，而貨物及郵件運載量則有所增長。

兩航空公司在1月份合共載客291.1355萬人次，較2017年1月下跌1.9%，乘客運載率下跌2.3個百分點至84.2%，以可用座位千米數計算的運力則上升2.6%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共17.2622萬公噸，較去年同期增加14.2%，而運載率上升3.5個百分點至65.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升4.6%，而貨物及郵件收入噸千米數的升幅為10.5%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：「由于今年農曆新年較去年稍遲，亦不是同一月份，故1月的整體業務表現和去年同期不能比較。月内前艙需求持續殷切，而留學生于1月初回校上課,推動長途航線的需求,尤以英國及澳紐為甚。印度航線表現出衆，客運量升幅超越運力增長。」

「此外，貨運業務在1月表現穩健。運載率于2017年年底高峰期後如預期中有所回落，但整體而言市場仍相對活躍。香港和中國内地于農曆年前的貨運需求較預期稍遜，因而我們可運載更多轉口空運貨物。所有航線的進口運載率均有所提升，總載運量增幅高于運力增長。在貨物種類方面，農曆年假前，亞洲各國進口鮮活貨物及出口電子商貿貨品的需求維持平穩。」

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