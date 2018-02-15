【港股解碼】愛奇藝——百度東山再起的倚天劍

百度發布2017年財報主要指標低於預期

北京時間2月14日(美國東部時間2月13日)，百度公布了2017年第四季度及全年未經審計的財務報告。

這個季度，百度營收為236億元人民幣（約合36.2億美元），同比增長29%，其中移動營收占比76%；淨利潤為人民幣42億元（約合6.39億美元），與上年同期相比增長1%。2017年全年總營收為848億人民幣(約合130.3億美元)，同比增長20%。

總的來說，根據雅虎財經匯總的數據，按美國通用會計準則（GAAP）計算，百度第四季度每股美國存托憑證攤薄收益為人民幣12元（約合1.90美元），2017財年的這一數據為人民幣52元（約合8.06美元），均未達預期。

另外，有媒體報導，據華爾街的數十位分析師平均預計，百度在第四季度和2017財年的總營收也均低於預期。

圖為百度近年每個季度的淨利潤變化趨勢，2017年四季度淨利潤環比下降

圖源：新浪科技

雖然百度財報的部分指標低於預期，但是在業務方向的調整上有所起色。百度董事長兼CEO李彥宏稱，2017年的百度在戰略上更加聚焦，AI先行的移動業務與AI新業務均保持了強勁發展，新的一年將基於AI技術持續加強搜索業務，進一步推動資訊流業務的增長以及愛奇藝的差異化競爭力，以及強化百度在自動駕駛領域以及語音交互領域的市場地位。

業務方向調整：AI加速商業化落地愛奇藝成亮點

百度的AI（人工智慧）正在加速商業化落地，以第四季度為例，搜索結果頁高質量視頻內容覆蓋率達15%。資訊流業務每日分發量環比增加20%以上，百度App用戶總使用時長同比增長約30%。與此同時，百家號的內容原創者從2017年年初的20萬上漲至100萬。截至2018年1月，搭載DuerOS的智能設備啟動數量突破5000萬，月活躍設備超過1000萬。可見，在財報部分指標低於市場預期的背後，是其業務方向走上正軌以及業務結構得到優化。

在百度主攻AI業務的同時，愛奇藝也有望成為其實現東山再起的重要“殺手鐧”。

百度這次新公布的報告顯示，百度旗下視頻網站愛奇藝已向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股書明書草稿，計畫在美國主要的證券交易所進行IPO。

IPO將在資本條件允許的情況下進行，另外，在愛奇藝完成上市計畫後，百度仍將是愛奇藝的控股股東。

有句話：人有兩條路要走，一條是必須走的，一條是想走的，必須把必須走的路走漂亮，才可以走想走的路！筆者看來，對於企業來說同樣存在相似的兩條路。對於百度，聚焦AI是大勢，是不得不聚精會神要走的大路，而愛奇藝作為百度旗下的視頻網站，是行業內的三大寡頭之一，也能夠成為百度的“東山再起”貢獻不可磨滅的力量。因此，伴隨著愛奇藝衝擊IPO，百度對愛奇藝的支持於2017年亦進一步擴大。

在內容成本上，2017年百度一共投入了134億元人民幣（20.6億美元），占總營收的15.8%，在2016年這一數字為11.1%，有消息稱，這一數據的增加主要來自對愛奇藝的內容投入增加。

愛奇藝的用戶量確實實現了穩步的增長，並牢牢佔據行業內“三巨頭”之一的地位。愛奇藝方面介紹稱，2017年，公司付費會員業務保持了高速增長。2017年愛奇藝的收入結構，約40%來自廣告；33%來自付費會員；27%來自遊戲、電商等業務。

相比騰訊視頻和優酷，有報導稱，愛奇藝網羅了更廣大的中國年輕用戶群體，涵蓋了最大的正版視頻內容，包括電影、電視機、綜藝、動漫等十餘種類型在內。

另外，第三方平臺艾瑞數據顯示，2017年12月愛奇藝APP月獨立設備數達到5.99億臺，愛奇藝PC端月度覆蓋3.8億人，覆蓋了72.2%的PC端視頻用戶；PC端月度流覽時間超21.9億小時,占線上視頻行業月度流覽時間的31.2%。

展望下一季度，百度財報稱，預計在2018年第一季度，百度的淨收入總額為198.6億元至209.7億元，同比增長25%到32%。移除百度移動遊戲與百度外賣影響，同比增長29%至36%。

截至2017年底，愛奇藝APP的月活躍用戶數已經達到5.1億臺，月度使用時長達到71.5億小時，說明平均每一個用戶一個月使用愛奇藝APP的時長大概為14小時。在廣大的用戶基礎的支撐下，憑著百度在愛奇藝內容投入上的大幅增加，在百度AI加速商業化落地的大潮面前，愛奇藝有望成為百度“東山再起”的有力助手。

作者：張欣然

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