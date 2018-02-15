智慧城市兩大核心問題

•智慧城市建設要解決兩大核心問題：第一以人為本，智慧城市首先要搞好戰略規劃，使人們的生活更美好，同時要問題導向，將人們需求的“痛點”作為切入點。第二以數為基，智慧城市的基礎在於數據，實現數據共享，以數據驅動業務。



•企業智能化的基礎是數字化，要將生產經營、管理等全方位進行數字化變革。在數字化過程中要解決三個認知關鍵：一是提高企業“數商”，數據是寶貴資源，也是戰略資產。二是數據驅動業務，數據流主導實體流。三是數據人才為標配，每個企業都要建數據庫，需要數據人才。



•“眼見為實”並不是所有看的東西都是實的，感知往往是假象，如太陽與月亮看到的都是一樣大，其實不然。更有，眼睛看見實的東西僅是少數，看不見虛的東西卻是多數。從“求實”到“求真”是個大飛躍，“真”是實與虛的總和，實與虛融為一個整體。



•溝通是最好的管理，企業管理者要重點做好兩大溝通，一是與用戶的溝通，管理者不能用自己的思考代替用戶的思考，應不斷與用戶強化溝通，了解用戶的真實需求。二是與員工的溝通，通過有效的溝通，提高員工對決策的理解能力和執行力。

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