中美貿易戰升級！美國初裁對進口中國鑄鐵汙水管配件征稅超100%

特朗普揚言的“對等稅”還沒成真，美國商務部已經決定對中國商品征保護性關稅。

當地時間14日本周三，美國商務部公布初步裁定結果，對進口中國的鑄鐵汙水管道配件征收109.95%的反傾銷關稅，認定中國對美出售的這類商品價格較公允價值低68.37%到109.95%。

美國商務部聲明稱，自去年1月20日到今年2月9日，商務部發起了94項“雙反”——反傾銷和反補貼調查，較上年同期增長81%。

發布上述初步裁定後，美國商務部將指示美國海關與邊境管理局，基於初步反傾銷稅率向進口中國鑄鐵汙水管配件的進口商征收現金保證金。

目前，美國商務部定於今年6月28日左右公布上述鑄鐵汙水管配件反傾銷調查的最終裁定。

若商務部終裁確認反傾銷稅，美國國際貿易委員會（ITC）也確認最終判定，商務部將發布征收反傾銷關稅指令。若兩機構均不認可，調查將終止，不會發布任何征稅指令。

美國商務部長羅斯在商務部聲明中稱：

“反傾銷調查沒有受到政治因素影響，但特朗普總統明確表示，我們會有力地執行我們的貿易法，為美國行業減輕不公平貿易措施的傷害。今天的決定讓美國鑄鐵汙水管配件的制造商能免受扭曲市場的潛在傾銷影響，我們在繼續調查。”

商務部宣布上述決定後，美國鋼鐵制造商Ak Steel股價周三昂首上行，午盤漲幅由5%左右擴大至7%以上，最終收漲7.02%。其他多只鋼鐵類股也收漲。美國鋼鐵收漲5.14%，在美上市盧森堡Arcelormittal收漲4.71%，Steel Dynamics收漲4.3%，Nucor收漲1.73%。

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