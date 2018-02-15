金沙中國(01928-HK)料去年度經調整EBITDA增16%

金沙中國(01928-HK)公布，截至2017年12月31日止年度經調整物業EBITDA錄得26.11億美元，按年增加16.4%。股東應佔盈利16.03億美元，按年增長30.96%。每股盈利19.86美仙。

該公司表示，董事會向於2月5日名列股東名冊的股東宣派中期股息每股0.99港元，由於資產負債表與現金流量表現強勁，讓董事會可於2017年宣派股息每股1.99港元，年內向股東回饋現金總計逾160億元。

年內，收益淨額77.15億美元，按年增加16%，主要受澳門巴黎人全年營運所帶動。其中，娛樂場收益淨額64.8億美元，按年增加16.3%；購物中心收益淨額4.79億美元，按年增加14%。

董事會主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson在業績報告稱，去年公布，今後三年將在澳門投資逾11億美元用於新資本項目。該巨額投資將用於完成金沙城中心的擴建、翻新及重新塑造為一個新綜合度假村澳門倫敦人。澳門倫敦人將以倫敦的動態新景點為特點，包括若干倫敦最著名地標、一個擴建並重新構思的零售購物中心及350間高端新增套房瑞吉大樓套房。我們亦將擴建毗鄰澳門四季酒店的大樓，新增295間套房。

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