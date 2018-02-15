中國環境資源(01130-HK)斥近2億重建及升級種植土地的設施

中國環境資源(01130-HK)公布，位於新疆石河子市經營約30,000畝的種植土地。由於近年區內地下水位下降，而地表水不能滿足種植上的灌溉需求，造成於林帶進行水利工程的困難。

為振興集團的種植產品銷售業務，公司計劃以總成本1.94億元人民幣，按照以下已獲中和邦盟評估有限公司(為公司委聘的獨立評估公司，負責審批重建計劃)同意的施工時間表重建及升級種植土地的設施。重建施工時間表分五個階段，第一階段於今年第三季進行，將即時開始提升及維護現有灌溉系統，為種植土地目前進行的灌溉提供支持，從而避免白楊樹進一步流失。

第二階段升級基建及安裝電力設施，於2019年度第二季進行，建議於本階段設立供電用的100公里長高壓電纜、營運井內地下壓力泵的電力變壓器及配電箱以及其他機器及設備。第三階段為興建灌溉系統的泵水及過濾部分，推進時間為2019件第三季。第四階段是重建灌溉系統的配水網絡，進行時間於2020年第二季，第五階段為修改及完成灌溉系統，2020年第三季完成。

根據上述施工時間表，公司預期，於2018年第三季度末完成種植土地第一階段重建及升級工程後，集團的種植產品銷售業務將恢復營運，預期種植銷售業務將於2019年第一季度末前為集團帶來一項收入來源。

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