中綠(00904-HK)接獲康宏環球(01019-HK)附屬康宏財務令狀

中綠(00904-HK)公布，其接獲康宏環球控股(01019-HK)附屬康宏財務於香港高等法院原訟法庭向包括公司在內的其他被告人發出的傳訊令狀。

根據令狀，原告人聲稱其中一名被告人曹貴子ChoKwaiChee)(又名hoKwaiCheeRoy)及原告人的若干實質董事及法律上董事造成或促使原告人與公司達成若干交易，包括於2015年11月的一份本金額為1.9億港元的無擔保貸款協議及於2016年5月份至2017年2月份期間重組公司欠付原告人中國綠色貸款協議項下的未償還貸款本金額為可換股票據的其他協議，以及就上述交易，RoyCho及原告人的若干實質董事及法律上董事已違反彼等對原告人各自的受信責任。原告人進一步聲稱RoyCho及其他被告人造成或促使原告人不行使中國綠色可換股票據的條款項下的換股

權利，否則將可令原告人獲利2.98億港元，從而導致原告人損失。根據令狀，原告人向公司申如下：或對不誠實協助，非法手段共謀和或代替撤銷的公平補償；進一步，又或者，聲明中國綠色可換股票據及其所有相關合同文件被撤銷或擱置，或相同的命令。

公司現正就令狀尋求法律意見，以評估對公司的理據及影響，並就任何其他替代行動尋求法律意見。公司將於適當時候刊發進一步公告以知會此事的任何進展。

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