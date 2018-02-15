名仕快相宣佈港交所創業板上市計劃集資最多7,000萬港元

每股作價為 0.30 港元至 0.35 港元

擁有標誌性品牌的領先自助數碼快相機營運商

複製其成功業務模式至中國市場

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 14 日 - 於香港及廣東省擁有標誌性品牌的領先自助數碼快相機營運商名仕快相集團控股有限公司（「名仕快相」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」) 今天宣佈集團於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）創業板上市計劃之詳情。

名仕快相計劃發售 200,000,000 股股份（可按發售量調整權予以調整），相當於完成股份發售後經擴大已發行股本的 25%（假設發售量調整權並無獲行使）。當中 90% 為配售股份而其餘 10% 為公開發售股份（可予重新分配），每股發售價介乎港幣 0.30 元至港幣 0.35 元，並將以每手 8,000 股進行買賣。名仕快相最高集資約 7,000 萬港元。南華融資有限公司為是次上市計劃之獨家保薦人，南華證券投資有限公司及新城晉峰證券有限公司則為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

公司股份將於 2018 年 2 月 15 日（星期四）上午 9 時正開始公開發售，至 2018 年 2 月 22 日（星期四）中午 12 時正截止。預期定價日為 2018 年 2 月 23 日（星期五），公司股份將於 2018 年 2 月 28 日（星期三）開始進行買賣，股份代號為 8483。

擁有標誌性品牌的領先自助數碼快相機營運商

名仕快相為香港領先的自助數碼快相機營運商，歷經 27 年的經營發展，其足跡拓展至中國廣東省。集團於香港及廣東省分別營運自助數碼快相機的標誌性品牌「名仕快相」及「名仕富美」。根據弗若斯特沙利文報告，名仕快相為香港唯一的數碼快相機營運商，佔香港自助證件相服務市場份額的 100%，亦為香港最大的數碼快相機營運商，佔照相服務行業市場總額份額的 43.3%。另外，其作為廣東省自助數碼快相機市場運營自助數碼快相機數量第二大的市場參與者，於 2016 年約佔 11.0% 的市場份額。

名仕快相主席兼執行董事陳永濟先生表示：「我們於香港自助攝影行業成為市場領導者的同時，也致力把握中國自助數碼快相服務市場的龐大機遇。隨著中國經濟增長及居民可支配收入不斷增長，近年來對個人身份及旅行證件的需求持續增加，因而對證件相需求持續上升。在此情況下，名仕快相將充分利用自身優勢以把握市場機遇，擴展業務規模，並增加我們的市場份額。」

廣泛網絡以提供便利

作為證件相服務行業的領先營運商，名仕快相透過於多個地點提供自助證件相服務以發展廣泛的服務網絡。其自助數碼快相機策略性位於人流量大及／或對數碼證件相需求殷切的黃金地段，包括香港及廣東省內的身份證明文件簽發當局、地鐵部門及機場、各大高校、醫院及購物中心。於 2018 年 2 月 5 日，集團擁有合共 214 台自助數碼快相機，其中於香港及廣東省安裝及營運的數碼快相機分別為 83 台及 131 台。

率先引入驗證技術

集團於 2010 年於廣東省採購並營運首批中國驗證數碼快相機，可對中國居民身份證、中國駕駛執照、中國護照等證件所需的相片進行驗證。於 2012 年，本集團亦推出採用驗證技術的數碼快相機，可對港澳居民往來內地通行證及內地居民往來港澳通行證所需的相片進行驗證。

憑藉集團在經營驗證數碼快相機方面出色的往績記錄，集團認為其提供的相片將繼續滿足不時變動的規格要求。集團配備先進驗證技術的自助證件相服務的優勢，使其日後爭取更多的市場份額。根據弗若斯特沙利文報告，現時香港並無其他自助數碼快相機或攝影服務提供商提供類似集團驗證技術的攝影服務。

根據弗若斯特沙利文報告，於 2016 年香港的自助數碼快相機之收益穩定增長，達約港幣 96.3 百萬元並佔證件相服務行業 43.3% 的市場份額。預期該市場於 2021 年將佔香港證件相服務市場約 44.0% 的份額。在中國，自助數碼快相機業務於 2012 年至 2016 年呈現快速發展，複合年增長率約為 44.4%；同期，於廣東省的複合年增長率約為 45.4%。截至 2021 年，預測廣東省證件相服務市場的自助數碼快相機的市場滲透率（按收益計）將約達 14.5%，以令自助數碼快相機業務所得的證件相服務市場的收益預期由 2016 年的約人民幣 30.8 百萬元增至 2021 年的人民幣 138.6 百萬元，而 2016 年至 2021 年的複合年增長率約為 35.1%。

有鑑於此，名仕快相將致力在香港自助攝影行業保持領先地位，並通過實施具遠見的經營策略，進一步滲透到廣東省的市場。

陳先生總結：「展望未來，我們將透過在不同的黃金地段安裝新的數碼快相機擴大自助數碼快相機網絡及升級現有數碼快相機，並將我們於香港業務模式的成功複製至廣東省。同時，我們亦會透過將覆蓋面延伸至地鐵站及物色新地點進行持續的市場滲透，以維持集團於香港的競爭力。最後，我們將升級驗證中心及資訊科技基礎設施以應對預期業務增長。」

名仕快相集團控股有限公司

數據摘要

發售股份數目： 200,000,000 股（可按發售量調整權予以調整）

公開發售股份數目： 20,000,000 股（可予重新分配）

配售股份數目： 180,000,000 股（可予重新分配及可按發售量調整權予以調整）

建議發售價： 每股發行股份港幣 0.30 元至 0.35 元

每手買賣單位： 8,000 股

香港公開發售時間： 2018 年 2 月 15 日（星期四）上午 9 時正至 2018 年 2 月 22 日（星期四）中午 12 時正

預計股份定價日期： 2018 年 2 月 23 日（星期五）

公佈股份配售和發售結果： 2018 年 2 月 27 日（星期二）

預計上市日期： 2018 年 2 月 28 日（星期三）

股份代號： 8483

集資用途：

經扣除應付的包銷費用及預計開支，並假設發售價為每股股份港幣 0.325 元，即指示性發售價範圍的中位數，股份發售發行發售股份的所得款項淨額將約為港幣 39.3 百萬元。

公司目前擬將根據股份發售發行發售股份所得款項淨額用作以下用途：