中國央行稱將保持貨幣政策穩健中性 把握好穩增長、去杠桿和防風險間平衡

路透北京2月14日 - 中國央行周三發布2017年四季度中國貨幣政策執行報告稱，下一步將保持政策的連續性和穩定性，實施好穩健中性的貨幣政策；健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率和匯率市場化改革，加大市場決定匯率的力度。

央行網站刊登該報告指出，當前中國結構性矛盾仍較突出，結構調整和改革任重道遠，防範化解重大風險的任務仍然艱巨，要緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，保持流動性合理穩定，管住貨幣供給總閘門，為供給側結構性改革和高質量發展營造中性適度的貨幣金融環境。要把握好穩增長、去杠桿、防風險之間的平衡。

“（下一步）保持貨幣政策的穩健中性，管住貨幣供給總閘門，綜合運用價、量工具和宏觀審慎政策加強預調微調，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，把握好穩增長、去杠桿、防風險之間的平衡。”央行貨幣政策報告稱。

一方面，要掌控好流動性尺度，助力去杠桿和防範化解金融風險；另一方面，綜合考慮金融監管政策的宏觀效應及對金融業態和市場運行格局的影響，加強監管協調，靈活運用多種貨幣政策工具組合，合理安排工具搭配和操作節奏，“削峰填谷”維護流動性合理穩定。

同時，央行提出進一步完善宏觀審慎評估，將同業存單、綠色金融納入MPA考核。

在推進利率市場化和人民幣匯率形成機制改革方面，央行表示，進一步督促金融機構健全內控制度，增強自主合理定價能力和風險管理水平，從提高金融市場深度入手繼續培育市場基準利率和完善國債收益率曲線；探索利率走廊機制，增強利率調控能力，進一步疏通央行政策利率向金融市場及實體經濟的傳導。

完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，加大市場

決定匯率的力度，增強人民幣匯率雙向浮動彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

完善人民幣跨境使用的政策框架和基礎設施，堅持發展改革和風險防範並重；密切關註國際形勢變化對資本流動的影響，完善對跨境資本流動的宏觀審慎管理。

央行在回顧上年時稱，2017年下半年以來，中國經濟保持平穩較快增長，人民幣匯率預期趨於分化，企業結匯意願增強，跨境資本流動和外匯市場供求趨於平衡，此前外匯市場上存在的順周期貶值預期已大幅收斂。

在此背景下，2018年1月份，各報價行基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續對“逆周期系數”進行了調整，目前“逆周期因子” 已回歸中性。

據央行報告，2017年末，在央行與境外貨幣當局簽署的雙邊本幣互換協議下，境外貨幣當局動用人民幣余額為221.50億元，人民銀行動用外幣余額折合16.14億美元，對促進雙邊貿易投資發揮了積極作用。

**完善金融市場體系**

談及國內外環境，央行在報告中指出，從國際環境看，發達經濟體貨幣政策調整可能對全球經濟、資本流動造成沖擊，全球利率中樞可能會有所上行，同時地緣政治風險及不確定性也可能加大，國際金融市場近期波動也有所加大，中國仍將面臨高度覆雜多變的國際環境。

從國內看，當前經濟穩中向好一定程度上受全球經濟覆蘇背景下外需回暖推動，民間投資活力仍相對不足，部分短板領域瓶頸尚未打破，總杠桿水平仍然偏高，企業尤其是國企債務壓力依然較大。

在物價方面，央行指出物價形勢總體較為穩定，但也要看到，受去產能、環保督查、大宗商品價格回暖、基數因素等疊加影響，通脹水平可能存在小幅上升壓力，對未來可能的不確定變化，亦須繼續關註。

央行強調，下一步要完善金融市場體系，推動債券市場產品創新，擴大債券市場的深度和廣度。加強債券市場制度建設，推動公司信用類債券信息披露的分類統一，不斷健全債券違約風險防範和處置機制，進一步完善債券發行後續監督管理，強化評級等市場化約束機制。

推動資本市場雙向開放，不斷完善跨境融資相關政策制度安排；繼續推動債券二級市場發展，完善交易、清算、結算相關制度安排，進一步提升債券市場流動性；完善金融市場基礎設施的統籌管理框架，推動交易報告制度建設。

此外，下一步還要做好重點領域風險防範和處置。加強風險監測與評估，完善風險預警和應急處置機制，做好風險應對預案。加強對企業債務風險、銀行資產質量和流動性變化情況、房地產市場、互聯網金融、跨境資金流動、跨行業跨市場風險等領域的風險監測和防範。

央行稱，進一步完善宏觀審慎政策框架，加強影子銀行、房地產金融等的宏觀審慎管理。

繼續推動出台金融控股公司監管規則，明確市場準入、公司治理、資本充足、關聯交易等監管要求，探索完善相應的監管機制；在控制總杠桿率的前提下，把國有企業降杠桿作為重中之重，深入推進市場化法治化債轉股。進一步規範地方政府舉債融資，防範化解地方政府債務風險。

本月稍早召開的2018年中國人民銀行工作會議指出，今年將健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，保持貨幣政策穩健中性；要進一步完善宏觀審慎政策框架，加強影子銀行、房地產金融等的宏觀審慎管理。

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