順風清潔能源(01165-HK)料2017年虧損收窄至8.3億元

順風清潔能源(01165-HK)公布，預期集團截至2017年12月31日止年度將錄得虧損，與2016年同期錄得約人民币23.99億元虧損相比，集團預期2017年度將錄得約人民币8.3億元虧損，主要元因如下：

1、盡管集團的太陽能産品的銷售量較2016年度同期增加約30%，如公司于2017年7月31日有關于盈利警告公告提述，太陽能産品銷售市場競争持續處于激烈狀態，集團的太陽能産品2017年度全年度平均售價較2016年度全年度下降約17%，以緻集團的毛利預期從2016年度約人民币7.37億元(毛利率為約12%)減少至2017年度的約人民币6.5億元(毛利率為約9%)；

2、盡管集團的發電量随着總并網發電規模及針對集團經營電站的省份及地區(中國新疆、甘肅、青海、甯夏)的限電情況部分得到緩解而有所上升，但因新疆及甘肅等地區于2017年度限電情況仍有發生，導緻集團2017年度期間持續累計導緻估算損失預期為約4.67億千瓦時的發電量及約人民币3.7億元的發電收入。有見及此，集團于2017年度緻力尋求其他交換電力方案，如積極參與電力跨區域交易、直供電交易等，以藉此減輕限電情況對集團帶來的影響，但同時也因而導緻平均發電售價略有下降，估算損失發電收入約人民币9000萬元；

3、因集團持續獲得金融機構的支持，取得新的貸款及融資以發展太陽能産品及發電業務，另新建成太陽能電站于2017年度已正常投入營運，部份有關建設太陽能電站利息支出于2017年度期間停止資本化，以緻集團于2017年度的融資成本全年累計預期較2016年度增加約43%至約人民币1.5億元。

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