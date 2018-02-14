中滔環保(01363-HK)終止收購污泥處理廠及填埋場

中滔環保(01363-HK)公布，公司之全資附屬公司清遠綠由環保科技與廣州綠由工業棄置廢物回收處理，早於2014年4月30日與執行董事古耀坤訂立資產轉讓及委託貸款轉讓協議，清遠綠由與廣州綠由向古先生轉讓價值約約1.159億元人民幣之若干資產之所有權。

古先生未能按擬定者就該等資產取得登記證書，故該等資產之法定所有權已維持由清遠綠由擁有，亦即終止協議。公司計劃與古先生緊密合作，以促使發出相關土地及財產登記證書。根據集團取得之中國法律意見，未能取得有關登記證書之風險屬低。

按照原來的計劃，交易若進行，代價為清遠綠由有關清遠綠由結欠廣州綠由之尚未償還委託貸款約1.159億元之責任由古先生個人承擔。該等資產主要包括位於清遠市之若干污泥處理廠及填埋場，由清遠綠由於其一般及日常業務過程中使用。於相關協議日期，就公司所深知、盡悉及確信，清遠綠由、廣州綠由及古先生均為獨立於公司及公司關連人士之第三方。廣州綠由為當時由古先生持有約48.74%權益之公司。

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