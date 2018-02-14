華潤鳳凰醫療(01515-HK)擬斥資1684.38萬元收購北京一物業

華潤鳳凰醫療(01515-HK)公布，于2018年2月14日，北京鳳凰(買方，該公司的全資附屬公司)擬向北京聚信泰嘉企業管理有限公司收購該物業，總代價約為人民币1684.38萬元。該物業用作商業用途，位于中國北京市西城區太平街6号7樓E-822、E-823及E-825室，建築面積為551.56平方米。

公告指，公司一直向賣方租賃該物業作辦公室用途。最近期的租賃協議已于2018年2月13日到期。于2016年及2017年，公司向賣方支付的年租金總額分别約為人民币20.36萬元及人民币26.28萬元。于物業收購事項完成後，公司將繼續使用該物業作為其于中國的總部及主要營業地點。鑒于公司對于可預見將來繼續佔用該物業以滿足其經營需要有實際需求，董事會認為，擁有該物業相比繼續租賃該物業更符合公司的長遠利益，因為這樣能使公司節省租金成本。鑒于北京目前的商業物業市場，董事會亦預期該物業將會升值。

據悉，北京聚信泰嘉企業管理有限公為聯合投資的全資附屬公司，其從事投資顧問、企業營銷、會議服務、公共關系服務、廣告及自有商業物業租賃。聯合投資由吳珀濤先生擁有40%及由徐捷女士擁有60%。徐捷女士曾為董事會主席及董事，并已于2016年11月25日辭任。

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