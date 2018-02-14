【港股解碼】三歲不服老！蘋果手表“熱撩”瑞士鐘表業

蘋果手表年幼志高

提到Apple Watch，可能很多中國用戶還不熟悉，主要是由於網路支持上和中國內地的網路有部分不相容，比如，Apple Watch 3必須購買國行才能獲得網路支持，據說目前只有聯通支持，未來即使移動和電信支持，已買的聯通版也不能“轉嫁”到其他運營商了。

中國已經全面推行手機號碼實名制，而Apple Watch上的eSIM卡由蘋果內置而非運營商，手表上使用的LTE 標準與智能手機完全不同，目前尚未有針對於此的監管政策。這也是其在中國市場受眾不多的重要原因。

可見，Apple Watch在中國市場看起來還是個小眾產品，但是在海外市場，2018年9月將年滿4周歲的它正在掀起驚濤駭浪。

人氣爆發上季銷量超越整個瑞士鐘表業總和

綜合全球市場來看。根據市場研究機構Canalys發佈的最新數據報告，2017年全年，Apple Watch的銷量達到了1800萬部，比2016年大幅增加54%；其中，在2017年第四季度，Apple Watch的銷量為800萬部，比2016年同期增加了32%。

圖為Apple Watch近年的銷量情況 圖源：網路

閃亮成績的背後，離不開2017年9月份最新發佈的Apple Watch Series 3。根據Canalys的統計，在1800萬的年銷量中，Apple Watch Series 3占比為48%；在美國市場，根據版本不同，售價為329或399美元，價格是影響Apple Watch銷量的因素之一。

但是，如上文所提到，影響Apple Watch Series 3 銷量的更重要因素恐怕是不同市場運營商的網路支持的差異。據報導，在美國、日本和澳大利亞等網路支持良好的市場，Apple Watch Series 3 LTE需求強勁，但在英國、德國、法國和中國大陸市場卻網路受限。

雖然網路受限和價格等因素限制了Apple Watch的銷量，但是Apple Watch著實掀起了波濤駭浪，誕生不到4周年就賺取了大量的粉絲。如果Canalys給出的數據足夠準確，那麼Apple Watch在2017年四季度的銷量足以超越整個瑞士鐘表業的總和；並且毫無疑問地成為了全球最大的手表製造商之一。

瑞士鐘表業發跡了超過三百年，名冠全球，並且“越老越吃香”，勞力士、百達翡麗等品牌的做工美輪美奐，但是在現在這個網路時代，一時間被3歲多的蘋果手表“熱撩”不免貽笑大方。

據報導，Apple Watch的高速增長有望在新的一年持續延續下去。由於Apple Watch Series 3的火熱銷售，第一代和第二代Apple Watch也都處於打折狀態，對於Apple Watch的整體銷量增加形成利好。

在華人文化較為流行的新加坡和中國香港，由於這款產品的網路支持無障礙，春節臨近之際，Apple Watch Series 3的銷量必然會繼續得到刺激。

另外，蘋果CEO Tim Cook也在2月1日的財報電話會議中表示了相一致的看法：對於Apple Watch來說，2017年第四季度是Apple Watch表現最好的一個季度，其營收出現了50%以上的增長，而且在每一個銷售區域的增長都達到了兩位數的百分比。

追夢路上沒有一帆風順

雖然蘋果手表在發佈僅三四年的時間裏就實現了業績的爆發，成為網路時代全球知名的手表製造商，但是在追逐夢想的路上並不會一帆風順。

蘋果手表熱銷的背後是昔日智能手環巨頭的衰落，包括Jawbone倒閉，另一個巨頭Fitbit正在面臨銷量不振和虧損，進入了衰退，尤其在美國市場，智能手環市場趨於飽和，經營和銷量難以在短期內好轉。而作為可穿戴設備行業的“上一任”，智能手環也不過只做了兩年左右的熱點，如今熱潮退去，說明在和科技、互聯網依託的屬性之下，更新換代是遲早的事，從這個角度來說，蘋果手表和風靡數個世紀的瑞士鐘表文化沒有可比性。

另外，蘋果手表依託的是iphone的“死忠粉”，iphone在過去10年間幫助Apple Watch構建了龐大的粉絲基礎，是Apple Watch“年輕有為”的可靠後盾，但是在iphone X發佈之際，iphone的高速增長已然成為過去。據蘋果最新的財報內容顯示，在過去的2017年第四季度中，iPhone的銷量為7730萬，同比下降0.9%，並且也低於市場分析此前8020萬的預期。

圖為蘋果公司股價近日走勢 圖源：新浪財經

進入2018年之後，蘋果公司的股價由1月2日的171左右的高點降低到目前的150左右，降幅為12.3%。

蘋果在可穿戴設備市場的迅速崛起和所處的龍頭地位值得尊崇，Apple Watch年幼志高、成功在2017年迎來業績的爆發，但是，當iphone走下神壇，蘋果這個大家族將靠什麼支撐？還能強大多久？背後的科技浪潮、文化傳承值得品味。

作者：張欣然

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