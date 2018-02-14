美銀美林：2月超配股票投資者大減

美銀美林調查顯示，2月超配股票的全球投資者，比例降幅為兩年來最大，因環球股市此前經歷大調整。

美銀美林在2月2-8日期間對196名受訪者進行了調查，受訪者管理的資產規模(AUM)總計達5,750億美元；全球股市當時跌幅超過5%。

僅有5%受訪基金經理表示，全球利率將在未來12個月下降；高達八成受訪者預計利率將上揚。

投資者對股票的配比自凈55%的投資者超配股票降至凈43%超配，創2016年2月以來一個月最大跌幅。

美銀美林指出，上述跌幅為12個百分點；根據歷年來的調查數據，單月降幅需達16個百分點，才表明風險資產跌勢結束。

受訪者現金配比自4.4%升至4.7%。

45%受訪者認為今年最大的尾部風險為通脹引發的債券崩跌，18%受訪者認為是美聯儲或歐洲央行的政策失誤。

七成受訪者如今認為全球經濟正處於“周期末段”，為2008年1月以來最高水平；這也是一個悲觀信號。

而有凈41%的受訪者超配新興市場股票，則為調查中罕見的亮點；但仍有凈36%的投資者低配英國股票，逼近全球金融危機後的水平。

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