中國水泥協會：2018年行業效益水平將創曆史新高

中國水泥協會發布2018年水泥行業展望稱，從需求層面看，由于房地産投資與基建投資仍然是影響水泥需求的主要因素。1、從房地産投資來看，各地密集出台的房地産調控政策可能會在2018年逐漸傳導至投資，抑制房地産投資增長，預計房地産投資將從7%下滑至4%左右。從基建投資來看，中央經濟會議，將精準扶貧列為第二大攻堅戰，預計未來三年將快速推動中西部和貧困地區的基建需求，使得2018年基礎設施投資增速有望維持2017年高位。因此2018年我國水泥需求總體趨勢受房地産投資下降的影響將表現出穩中略有下降，但下降幅度會比較小，預計下降2%以内。

從價格和效益來看，在整體供給側改革的背景下，尤其是三年的污染防治重點打赢藍天保衛戰等環保等治理因素，水泥供給將繼續受限，且力度將有增無減，行業預計將維持中低庫存運行。同時，行業自律也逐步走向成熟，加上2018年年初價格將維持在曆史較高水平都有利的支撐了2018年全年的價格和效益水平，預計2018年水泥均價將比2017年將再上一個台階，效益水平將創曆史新高。

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