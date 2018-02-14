超100億英鎊! 中國首次成為英國房產市場最大買家

英國受脫歐事件困擾，英鎊於2016年底跌至31年低位；吸引中國投資者瘋湧而至，實行炒底大舉吸納英國心臟地帶倫敦優質物業，結果於2017年以逾100億英鎊投資金額，首次成為英國最大的房地產買家。

據英倫投資客資料顯示，2017年，英國房地產投資總額超過600億英鎊。由於英鎊貶值，海外買家擁有絕對優勢，而中國、美國和德國位列三強。在這一年裡，無論是央企、民企、港資、基金公司、神秘富豪等各路中國買家；均集中出擊英國房地產市場，斥重金投資倫敦房產；涉及交易宗數49筆，即使不計及中投122.5億歐元於歐洲的投資，來自中國的投資者於英國房產市場投資金額也逾100億英鎊，同比增長一倍以上。

富力、中渝置地、南豐集團、首開等約10多家中國房企紛紛加倉英國房地產項目；連央企華潤和保利也首次進入英國佈局房地產市場。當中以醬料巨頭李錦記健康產品投資最觸目，涉及投資金額12.825億英鎊（約合113.373億元人民幣），買入了倫敦金融城核心地段20Fen- church Street“對講機大樓”；創中國買家於當地最大宗投資記錄。

在買入的同時，也有中國的投資者開始獲利回套。安徽房地產開發商藍鼎國際，於2017年9月便以總代價25 億港元出售英國倫敦老牌賭場——利升賭場（Les Ambassadeu）予“香港仙股大王”孫粗洪。從投資到轉讓才過了一年時間，獲得9億港元溢價收益。2017年11月復星集團成功將倫敦金融城Lloyds Chambers大樓出售，成交價為9700萬英鎊，四年間估計總收益6090萬英鎊。

英鎊受脫歐事件困擾，兌美元匯率由2014年中高位的1.7088美元，一直貶值至2017年初的低位1.2555美元，累計貶值26.5%；及至2017年隨著不少外海投資者來英國「覓食」以及美元走弱，英鎊已見谷底反彈了9.5%。

有業內人士稱“倫敦是全球買家聚集地，手握資金優勢的機構和高淨值投資者們有資本陪英國渡過脫歐陣痛期。”，熬過陣痛期後英國大概率會迎來復蘇，屆時英鎊和房價也可能再次起飛。

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