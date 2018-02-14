【異動股】永嘉集團(03322-HK)盈警 股價跌10%

永嘉集團(03322-HK)現報0.85元，跌0.1元，跌10.526%。成交103萬股，涉資90.57萬元。

昨日，永嘉集團公布，根據目前已有資料及集團截至2017年12月31日止年度的未經審核合併管理賬目，集團預期截至2017年12月31日止年度公司股東應佔溢利，可能較2016年的1.435億港元減少約90%。

公司指，公司股東應佔溢利減少主要是由於以下因素：生產業務的收益減少約5億港元或16%至約26.21億港元(2016年度為31.214億港元)。集團的主要越南廠房管理層有變，令該廠房的生產效率及產出大幅降低。越南廠佔集團生產力超過40%，其表現不足對集團的業績造成嚴重影響。集團已為越南廠房新聘管理人才，而彼等正逐步掌握生產流程。目前預期有關情況需要一段時間方能改善；關閉中國大陸廣西省梧州一間廠房產生為數約2400萬港元的成本(包括遣散費及資產減值)；及集團運動服零售業務的同店銷售及店舖貢獻持續減少。

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