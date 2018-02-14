【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升。道瓊斯指數上升 0.2% 至 24,640 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,663 點；納斯達克指數上升 0.5% 至 7,014 點。美國今天將公佈通脹及零售數據，或為未來加息步伐提供更多線索。

油價週二輕微下跌，因 IEA 預期原油供應增長或超過需求增長。紐約 3 月期油微跌 0.2% 至每桶 59.19 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存增幅高於預期。金價上升，因美元走弱。紐約 4 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,330.4 美元。

香港和內地股市週二上升。新奧能源（2688.HK）股價急漲 12.0%，帶動燃氣股跑贏大市； 內房股亦大漲，其中華潤置地（1109.HK）股價上升 2.5%；中國電信股受壓。個股方面， 舜宇光學（2382.HK）發佈盈利預喜，2017 年業績超預期，股價上漲 5.7%。恒生指數上升 1.3% 至 29,840 點，國企指數上升 0.9% 至 12,005 點，香港股市成交金額減少 4.5% 至 1,288 億港元。上證綜合指數上升 1.0% 至 3,185 點，滬深兩市成交金額減少 2.9% 至 3,413 億元人民幣。中國股市明天起開始休市。

◆ 行業及公司新聞

◇ 合和實業（54.HK）公佈 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）業績，期內營業額 11.0 億港元，按年下跌 14.2%；核心股東應佔溢利按年上升 13.5% 至 7.6 億港元，主要受惠於投資物業、酒店及餐飲與收費公路業務之溢利增加。公司預計旗下的 E-Max 到 2020 年財政年度的目標零售租金收入將較 2016 財年增加 50%，而鑒於目前內地房地產市場的緊縮政策，預計合和新城將難以達成原定 2018 財年入賬銷售額 5 億元人民幣的目標。公司預期直至合和中心二期開業之前，目標把按全年計核心溢利的 90%-100% 用作派發股息。

◇ 保利置業（119.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將按年飆升不少於 27 倍至不少於 22.6 億港元（上半年股東應佔溢利按年大增 9.7 倍至 6.3 億港元），主要受惠於 1）公司毛利增長；2）期內人民幣升值導致匯兌收益增加；及 3）公司收購的聯營公司的權益按公允價值產生盈利。現價相當於 6.1 倍 2017 年市盈率。

◇ 北京汽車（1958.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年股東應佔溢利同比下滑約 65% 至約 22.3 億元人民幣（上半年按年大跌 59.1% 至 9.9 億元人民幣），遠差於市場預期之 38.0 億元人民幣，主要因乘用車行業競爭加劇、韓系車市場整體低迷，導致北京現代和北京品牌的銷量下降、業績下滑。

◇ 天長集團（2182.HK）為中國知名的一體化注塑解決方案供應商，專注於模具設計及製作服務以及注塑組件設計及製造服務，同時亦以 OEM 方式以 Fontem 擁有的「blu」品牌（全球第三大電子煙品牌）的名義製造電子煙產品，前者及後者收入佔比分別約為 55% 及 45%，但毛利佔比則為 40% 及 60%。2014-2016 年，公司收益分別為 5.5、4.0 及 5.6 億港元；股東應佔溢利分別為 5,264、1,776 及 3,386 萬港元。2017 年首八個月公司收益同比增長 3.2%，而核心股東應佔溢利為 1,772 萬港元（不包括上市開支 1,471 萬港元），按年上升 10.2%。公司預計 2017 年股東應佔溢利不低於 1,900 萬港元。公司今天起至 2 月 28 日招股，預計 3 月 8 日上市，招股價介乎 0.65-0.75 港元，淨集資額約 7,830 萬港元（招股價中位數），市值介乎 4.0-4.7 億港元，相當於不高於 21.2-24.5 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)