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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/02/13  107/02/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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群益深証中小板基金                                               15.10000   14.55000   0.55000    3.78007
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.60000   27.63000   0.97000    3.51068
統一大中華中小基金                                               12.94000   12.52000   0.42000    3.35463
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.28000    9.97000   0.31000    3.10933
富邦深証100基金                                                  11.34000   11.01000   0.33000    2.99728
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.90000    9.62000   0.28000    2.91060
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.69000   17.19000   0.50000    2.90867
保德信中國中小基金-美元                                          10.75000   10.45000   0.30000    2.87081
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      34.56000   33.60000   0.96000    2.85714
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 46.63000   45.34000   1.29000    2.84517
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.45000   29.64000   0.81000    2.73279
統一大龍騰中國基金                                               10.37000   10.10000   0.27000    2.67327
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.07000   14.69000   0.38000    2.58679
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.98000   11.68000   0.30000    2.56849
台新中國精選中小基金                                             11.36000   11.10000   0.26000    2.34234
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.41000   11.15000   0.26000    2.33184
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.75000   13.44000   0.31000    2.30655
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.20180   11.93030   0.27150    2.27572
安聯中國策略基金                                                 15.19000   14.86000   0.33000    2.22073
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.05000   11.79000   0.26000    2.20526
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.71000   10.48000   0.23000    2.19466
摩根中國A股基金                                                  15.11000   14.79000   0.32000    2.16362
摩根中國A股基金(美元)                                            12.45000   12.19000   0.26000    2.13290
群益印度中小基金-人民幣                                          15.16440   14.84800   0.31640    2.13093
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.13000   11.88000   0.25000    2.10438
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.96000    6.82000   0.14000    2.05279
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23680    0.23210   0.00470    2.02499
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.24000   20.82000   0.42000    2.01729
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.48790    3.41970   0.06820    1.99433
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.91190    9.71870   0.19320    1.98792
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