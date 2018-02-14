[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/02/13 107/02/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益深証中小板基金 15.10000 14.55000 0.55000 3.78007 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.60000 27.63000 0.97000 3.51068 統一大中華中小基金 12.94000 12.52000 0.42000 3.35463 保德信中國中小基金-人民幣 10.28000 9.97000 0.31000 3.10933 富邦深証100基金 11.34000 11.01000 0.33000 2.99728 保德信中國中小基金-新臺幣 9.90000 9.62000 0.28000 2.91060 元大滬深300單日正向2倍基金 17.69000 17.19000 0.50000 2.90867 保德信中國中小基金-美元 10.75000 10.45000 0.30000 2.87081 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.56000 33.60000 0.96000 2.85714 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.63000 45.34000 1.29000 2.84517 元大標普500單日正向2倍基金 30.45000 29.64000 0.81000 2.73279 統一大龍騰中國基金 10.37000 10.10000 0.27000 2.67327 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.07000 14.69000 0.38000 2.58679 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.98000 11.68000 0.30000 2.56849 台新中國精選中小基金 11.36000 11.10000 0.26000 2.34234 新光中國成長基金(人民幣) 11.41000 11.15000 0.26000 2.33184 瀚亞中國基金-人民幣 13.75000 13.44000 0.31000 2.30655 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.20180 11.93030 0.27150 2.27572 安聯中國策略基金 15.19000 14.86000 0.33000 2.22073 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.05000 11.79000 0.26000 2.20526 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.71000 10.48000 0.23000 2.19466 摩根中國A股基金 15.11000 14.79000 0.32000 2.16362 摩根中國A股基金(美元) 12.45000 12.19000 0.26000 2.13290 群益印度中小基金-人民幣 15.16440 14.84800 0.31640 2.13093 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.13000 11.88000 0.25000 2.10438 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.96000 6.82000 0.14000 2.05279 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23680 0.23210 0.00470 2.02499 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.24000 20.82000 0.42000 2.01729 國泰中港台基金人民幣級別 3.48790 3.41970 0.06820 1.99433 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.91190 9.71870 0.19320 1.98792 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------