【富蘭克林】《投資人理財行為及投資意向》大調查 退休規劃躍居理財第一目標 共同基金為首選

根據富蘭克林證券投顧於 1 月 23~24 日針對北中南投資人進行《投資人理財行為及投資意向》的調查顯示，有逾九成的受訪者將退休規劃列入理財計畫的第一要務，約有 55% 選擇共同基金作為退休理財的首要投資工具，調查也發現，有六成的受訪者表示會主動向理財專員討論及檢視資產組合，顯示基金理財普羅化程度以及民眾對財富管理的重視。

為長壽著想 突顯基金理財細水長流優勢

國人平均壽命站上 80 歲大關，在醫療科技與全民健保的挹注下，長壽已成趨勢。根據內政部最新的統計，截至民國 104 年底，國人 65 歲平均餘命達 19.93 歲，意即 65 歲後預期可能存活年數平均將近有 20 年的時間，而依衛福部去年進一步剖析，男、女性於不健康狀態的存活年數分別有 8、9.9 年，代表準備銀髮生活基金需要思考更多、累積更多。

近年來隨著年金議題備受討論，相對喚起更多人對退休金規劃的重視，在《投資人理財行為及投資意向》的調查結果，有 91.28% 的受訪者已將退休規劃列入理財計畫的第一順位，而認為共同基金最適合作為退休理財投資工具者也有超過半數表示認同。

富蘭克林投顧表示，愈早意識到退休規劃的重要性，愈早能把握時間的紅利優勢，同時協助自我在籌措退休基金時享受「輕、薄、短、小」的好處。一是過程壓力「輕」，拉長準備時間，即使偶有回檔波動，投資成果仍有時間能回復；二是每月所需投入金額「薄」，用 20 年的時間希望累積 1200 萬元退休金，每月投入的資金將近 1.6 萬元，但拉長至 30 年則每月所需投資本金不到 6000 元（以上假設為選擇年報酬率 10% 的投資工具）；三是縮「短」和理想退休生活的距離；四是見識「小」兵立大功的效益，即每月只需數千元，佐以時間就有機會預約資金無虞的銀髮歲月。

六成主動與理專請益 有助投資理財更積極

富蘭克林投顧表示，隨著理財風氣大開，國人在投資理財的想法與態度也漸漸擺脫錢不露白、閉口不談的傳統束縛，在該次問卷調查中，有六成的受訪者表示會主動與理財專員進行資產檢視，且討論頻率平均一年有六次甚至更多。

投資理財的過程，非理性的進出場判斷是影響整體績效的主因之一，定期或是當金融市場有較大波動時，主動向銀行理專或是基金公司理財顧問諮詢對策，一方面減少情緒性的負面干擾，一方面也能適時調整資產組合，主動出擊應對市場變化。

金狗年「市」氣正向 新興股債仍居主流

儘管全球市場已累積不小漲勢，但景氣溫和復甦帶領下，企業營收也續報佳音，有約 81% 的受訪者對 2018 年的股債市樂觀以對，而看好的市場前三名分別新興股市、亞股與新興債市。

富蘭克林投顧表示，打造退休金的投資組合時，應納入預設目標、年齡、個人屬性與投資期間等考量，愈早開始或是投資期間愈長，過程裡相對可承受風險就愈高，例如新興股市等積極型基金的比率便能拉高，以利增加理財效率，惟隨著靠近退休年齡，資產配置也要靈活跟進調整，把全球型股票基金與全球債券型基金當成基礎成員，再適度納入有配息機制的新興國家固定收益型基金，讓退休理財計畫退而不休的持續活絡資產，營造有尊嚴有品質的銀髮生活。

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