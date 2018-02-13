[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 元大台灣50正2 元大中型100 日馳 昶和 大飲 富邦VIX 味全 FH香港正2 富邦科技 信昌化 大統染 大統益 宏洲 正道 元大台商50 佳大 海悅 天仁 嘉裕 友旺 富邦摩台 世紀鋼 銘旺科 昶和 東華 同開 富邦發達 銘旺科 卓越 大統染 大東 悠克 富邦金融 智原 統領 氣立 立益 元大MSCI台灣 蔚華科 永記 佳和 永豐臺灣加權 創意 展宇 昶和 國泰日經225 嘉威 華廣 三洋紡 元大日經225 世芯-KY 申豐 瑞利 富邦VIX 達運 海悅 樂士 元大美債7-10正2 捷泰 隴華 正峰新 元大美債7-10反1 杜康-DR 拓凱 億泰 元大S&P日圓反1 陽光能源-DR 傳奇 毛寶 富邦歐洲 東科-KY 燁興 FH彭博高收益債 迎廣 中鴻 FH彭博新興債 亞弘電 聚亨 富邦臺灣優質高息 陞泰 千興 味全 華友聯 威致 宏洲 潤弘 首利 嘉裕 遠雄來 麗正 東華 夏都 東訊 大東 新天地 華泰 立益 欣欣 茂矽 佳和 統領 錸德 昶和 客思達-KY 廷鑫 三洋紡 阿瘦 倫飛 瑞利 晨訊科-DR 威盛 樂士 一零四 銘旺科 正峰新 新海 統懋 億泰 欣高 翔耀 毛寶 台數科 太空梭 燁興 南六 新利虹 中鴻 基勝-KY 華映 聚亨 威宏-KY 吉祥全 千興 波力-KY 憶聲 威致 吉源-KY 科風 首利 建碁 麗正 和鑫 東訊 力特 華泰 喬鼎 茂矽 正達 錸德 晟鈦 廷鑫 新世紀 倫飛 誠創 威盛 嘉威 銘旺科 力銘 統懋 亞太電 翔耀 達能 太空梭 清惠 新利虹 慧友 華映 捷泰 吉祥全 互億 憶聲 天瀚 科風 迅杰 建碁 華上 和鑫 元晶 力特 華冠 喬鼎 裕豐 正達 寶徠 晟鈦 日勝生 新世紀 台船 誠創 東森 嘉威 台南-KY 力銘 康師傅-DR 亞太電 聖馬丁-DR 達能 神州-DR 清惠 耀傑-DR 慧友 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 元晶 雷虎 華冠 中視 裕豐 秋雨 寶徠 慶豐富 日勝生 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富