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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧02月12日 交易日  
  
停止融資        融資分配      停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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群益臺灣加權反1 元大台灣50正2 元大中型100       日馳              昶和     大飲     富邦VIX
味全            FH香港正2     富邦科技          信昌化            大統染   大統益
宏洲            正道          元大台商50        佳大              海悅     天仁
嘉裕            友旺          富邦摩台          世紀鋼            銘旺科   昶和
東華            同開          富邦發達          銘旺科            卓越     大統染
大東            悠克          富邦金融          智原              統領     氣立
立益                          元大MSCI台灣      蔚華科                     永記
佳和                          永豐臺灣加權      創意                       展宇
昶和                          國泰日經225       嘉威                       華廣
三洋紡                        元大日經225       世芯-KY                    申豐
瑞利                          富邦VIX           達運                       海悅
樂士                          元大美債7-10正2   捷泰                       隴華
正峰新                        元大美債7-10反1   杜康-DR                    拓凱
億泰                          元大S&P日圓反1    陽光能源-DR                傳奇
毛寶                          富邦歐洲                                     東科-KY
燁興                          FH彭博高收益債                               迎廣
中鴻                          FH彭博新興債                                 亞弘電
聚亨                          富邦臺灣優質高息                             陞泰
千興                          味全                                         華友聯
威致                          宏洲                                         潤弘
首利                          嘉裕                                         遠雄來
麗正                          東華                                         夏都
東訊                          大東                                         新天地
華泰                          立益                                         欣欣
茂矽                          佳和                                         統領
錸德                          昶和                                         客思達-KY
廷鑫                          三洋紡                                       阿瘦
倫飛                          瑞利                                         晨訊科-DR
威盛                          樂士                                         一零四
銘旺科                        正峰新                                       新海
統懋                          億泰                                         欣高
翔耀                          毛寶                                         台數科
太空梭                        燁興                                         南六
新利虹                        中鴻                                         基勝-KY
華映                          聚亨                                         威宏-KY
吉祥全                        千興                                         波力-KY
憶聲                          威致                                         吉源-KY
科風                          首利
建碁                          麗正
和鑫                          東訊
力特                          華泰
喬鼎                          茂矽
正達                          錸德
晟鈦                          廷鑫
新世紀                        倫飛
誠創                          威盛
嘉威                          銘旺科
力銘                          統懋
亞太電                        翔耀
達能                          太空梭
清惠                          新利虹
慧友                          華映
捷泰                          吉祥全
互億                          憶聲
天瀚                          科風
迅杰                          建碁
華上                          和鑫
元晶                          力特
華冠                          喬鼎
裕豐                          正達
寶徠                          晟鈦
日勝生                        新世紀
台船                          誠創
東森                          嘉威
台南-KY                       力銘
康師傅-DR                     亞太電
聖馬丁-DR                     達能
神州-DR                       清惠
耀傑-DR                       慧友
同方友友-DR                   捷泰
晨訊科-DR                     互億
友佳-DR                       天瀚
陽光能源-DR                   迅杰
精熙-DR                       華上
中福                          元晶
雷虎                          華冠
中視                          裕豐
秋雨                          寶徠
慶豐富                        日勝生
                              台船
                              東森
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
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