[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月12日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23927 5027 475.97 0059 富邦金融 15079 4973 303.22 0058 富邦發達 7407 4196 176.53 0051 元大中型100 11057 9500 116.39 0055 元大MSCI金融 33849 36654 92.35 00704L 台新MSCI台灣正2 4257 4878 87.27 00707R 元大S&P日圓反1 4118 5355 76.90 0054 元大台商50 9307 12124 76.77 00657 國泰日經225 4553 5964 76.34 00702 國泰標普低波高息 8651 13188 65.60 00714 群益道瓊美國地產 3587 5567 64.43 00691R 兆豐藍籌30反1 2918 4606 63.35 0052 富邦科技 3766 6000 62.77 0053 元大電子 3864 6988 55.29 00635U 元大S&P黃金 24954 46514 53.65 00705R 台新MSCI台灣反1 3704 7315 50.64 00698L 元大美債7-10正2 2777 5649 49.16 0061 元大寶滬深 191761 406116 47.22 00699R 元大美債7-10反1 2391 5714 41.84 00692 富邦公司治理 47892 119280 40.15 00652 富邦印度 3742 10535 35.52 006206 元大上證50 66950 189778 35.28 00688L 國泰20年美債正2 1392 4115 33.83 008201 BP上證50 916 2749 33.32 006207 FH滬深 50079 155392 32.23 00667 元大韓國 1562 4929 31.69 00689R 國泰20年美債反1 1611 5389 29.89 00633L 富邦上証正2 160177 541458 29.58 00703 台新MSCI中國 6885 23550 29.24 00659R 國泰日本反1 3200 11580 27.63