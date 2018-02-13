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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧02月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1           6975         0    2317   鴻海                  -10840    -48182  
00637L 元大滬深300正2          6440         0    3481   群創                   -8232    -10348  
00636  國泰中國A50             3329     -8023    2353   宏碁                   -4995      7232  
2408   南亞科                  2429      1298    00673R 元大S&P原油反1         -4236         0  
00655L 國泰中國A50正2          2276         0    2892   第一金                 -4072     -1394  
0056   元大高股息              1800    -23241    3037   欣興                   -3673      7388  
2891   中信金                  1260    -28689    2409   友達                   -3567     42519  
2881   富邦金                  1141      4729    2303   聯電                   -3436     24262  
00633L 富邦上証正2             1032         0    2344   華邦電                 -1896    -40489  
2883   開發金                  1026     16926    2337   旺宏                   -1873      3527  
2448   晶電                    1018     -1631    2002   中鋼                   -1727    -13012  
006205 富邦上証                 964         0    1314   中石化                 -1685     24311  
2014   中鴻                     845      6452    2884   玉山金                 -1628    -29280  
00683L 元大美元指數正2          812         0    2880   華南金                 -1604     -6760  
2882   國泰金                   766      5902    2603   長榮                   -1274      9071  
1301   台塑                     659     -1246    2888   新光金                 -1216     37156  
00669R 國泰美國道瓊反1          611         0    3702   大聯大                 -1213     -6895  
2903   遠百                     565      4552    2609   陽明                   -1076     -4363  
00671R 富邦NASDAQ反1            482         0    1312A  國喬特                 -1073         0  
2033   佳大                     481       282    00676R 富邦臺灣加權反1        -1056         0  
00672L 元大S&P原油正2           461         0    00677U 富邦VIX                 -982         0  
6120   達運                     460      -296    2324   仁寶                    -978      4206  
1309   台達化                   369       403    6116   彩晶                    -915      2861  
1402   遠東新                   368     -2751    2382   廣達                    -898     -5273  
00642U 元大S&P石油              357         0    006207 FH滬深                  -831         0  
0050   元大台灣50               344     -2192    5880   合庫金                  -815     -2085  
6213   聯茂                     307      -241    00634R 富邦上証反1             -806         0  
1457   宜進                     292       380    3030   德律                    -755      -138  
1515   力山                     285      -131    4906   正文                    -673      -996  
1710   東聯                     280      2744    2367   燿華                    -664      3265  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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