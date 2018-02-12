【富蘭克林】美股基金創紀錄以來最大單週淨流出，但新興市場持續吸金

EPFR 統計：股票型基金創紀錄以來最大單週淨流出

美國通膨可能攀升並導致利率走高與聯準會升息步伐加快的擔憂急遽增溫，美國十年期公債殖利率過去一週一度攀抵 2.88%，衝擊美股領跌全球股市重挫，依據研究機構 EPFR 統計 2018/2/1~2018/2/7 基金資金流向顯示，股票型基金終結連續四週資金淨流入，過去一週遭資金淨流出 306 億美元，創紀錄以來最大單週淨流出，主要受到美國股票型基金資金遭淨流出 334.95 億美元所致，此金額亦創紀錄以來最大單週淨流出，新興市場持續吸金，整體新興市場股票型基金單週淨流入為 25.85 億美元，累積今年以來淨流入金額已近 300 億美元，日本股票型基金獲 47.33 億美元淨流入、歐洲股票型基金遭 30.63 億美元淨流出。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，此波全球股災肇因於美股，反應投資人調整對通膨前景及聯準會升息預期的影響，加以 S&P 500 指數在本波修正前，已超過 400 個交易日未出現 5% 以上累積修正幅度，短線因獲利了結賣壓回檔實為正常現象。而在歷經劇烈震盪的一週後，美股 S&P 500 指數自一月下旬以來的波段跌幅也超過一成，週五盤中在觸及年線價位後呈現反彈，預期美股與全球股市後續將進入反覆震盪築底階段，惟在景氣基本面維持正向的環境下，建議場內投資人耐心續抱，欲加碼者可採取分批加碼或待國際股市較為穩定與底部訊號出現後的加碼機會，並靠攏新興股債市及創新產業。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾表示，新興市場主要受到美股重挫影響投資信心而同步回檔修正，然而新興市場基本面並無太大疑慮，受惠全球經濟同步呈現擴張趨勢，實質需求改善提振民間部門投資信心，全球企業資本支出成長率現階段正呈現跨區域、跨產業地廣泛式復甦，加以溫和的通膨與偏低的實質利率水準環境，以及能源與商品價格上揚趨勢，有助推動新興市場成長動能。此外，聯準會升息不代表資金就需要自新興市場外流，以 2004 年前波聯準會升息經驗顯示，亞洲各主要國家貨幣皆仍呈現升值走勢，對照現階段美元亦未有大幅反彈，預期有利新興市場表現。

過去一週債券型基金獲資金淨流入 40 億美元，其中投資等級債券型基金獲 62 億美元淨流入、為連續 59 週淨流入，新興市場債基金獲資金淨流入 2000 萬美元，主要為當地債券型基金資金淨流入，彌平強勢貨幣債券型基金的淨流出資金，高收益債券型基金則不受投資人青睞、資金淨流出 53 億美元，連四週遭資金淨流出。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，今年以來美國公債殖利率彈升，逐漸引發各類債市的壓力，所幸殖利率彈升主要反應經濟熱絡和通膨上揚，因此如商品生產發行國及高殖利率債券仍可望有逆勢上揚的表現，而且新興國家如巴西、阿根廷，哥倫比亞等還在降息循環，巴西和阿根廷政府目前也正努力推動財政改革欲降低財政赤字，這類在地題材及改革機會的市場能較不受海外變數干擾衝擊。

亞洲股市外資動向：亞股幾全數遭外資淨賣超，越南股市獨吸金

美股重挫引發亞股同步回檔，過去一週亞股除越南股市外全數遭外資淨賣超，尤以台股賣超金額 28.5 億美元最多，越南股市則獲 1.81 億美元小幅淨買超。(附表三)

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄 * 分析，現階段與以往通膨壓力帶動升息，進而導致景氣衰退的過程不同，未來升息步調反映的是利率正常化，考量全球經濟成長加快且同步復甦，基本面依舊正向發展，全面轉空可能性不大。台股在股價修正後，目前短線跌幅已大，本益比投資價值提升，可進行汰弱留強操作，佈局應謹守逢低承接策略，風險方面則須留意第一季為電子股淡季，以及美股、美元走勢。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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