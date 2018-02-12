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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧02月12日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23927      5027   475.97  
0059   富邦金融             15079      4973   303.22  
0058   富邦發達              7407      4196   176.53  
0051   元大中型100          11057      9500   116.39  
0055   元大MSCI金融         33849     36654    92.35  
00704L 台新MSCI台灣正2       4257      4878    87.27  
00707R 元大S&P日圓反1        4118      5355    76.90  
0054   元大台商50            9307     12124    76.77  
00657  國泰日經225           4553      5964    76.34  
00702  國泰標普低波高息      8651     13188    65.60  
00714  群益道瓊美國地產      3587      5567    64.43  
00691R 兆豐藍籌30反1         2918      4606    63.35  
0052   富邦科技              3766      6000    62.77  
0053   元大電子              3864      6988    55.29  
00635U 元大S&P黃金          24954     46514    53.65  
00705R 台新MSCI台灣反1       3704      7315    50.64  
00698L 元大美債7-10正2       2777      5649    49.16  
0061   元大寶滬深          191761    406116    47.22  
00699R 元大美債7-10反1       2391      5714    41.84  
00692  富邦公司治理         47892    119280    40.15  
00652  富邦印度              3742     10535    35.52  
006206 元大上證50           66950    189778    35.28  
00688L 國泰20年美債正2       1392      4115    33.83  
008201 BP上證50               916      2749    33.32  
006207 FH滬深               50079    155392    32.23  
00667  元大韓國              1562      4929    31.69  
00689R 國泰20年美債反1       1611      5389    29.89  
00633L 富邦上証正2         160177    541458    29.58  
00703  台新MSCI中國          6885     23550    29.24  
00659R 國泰日本反1           3200     11580    27.63
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