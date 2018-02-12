【港股收評】港通股明日暫停 今日倒跌收市

港股在港股通暫停前最後一個交易日，再次講投資者失望。今早大市高開逾200點後，曾攀升至29800點，即升幅擴大至近300點。其後大市升勢不斷收窄，在下午3時左右，仍有逾百點升幅。雖然與今早大市走勢相比，確實有不足；但是如能夠有百點進賬已屬不俗。可惜，至尾市時大市轉升為跌，並以全日最低位收市。除了失望兩字外，實在想不到其他可以形容投資者心情的字眼。

恆生指數收市報29459點，跌47點；國企指數收市報11900點，跌1點，成交額縮減至1349.06億元。 從明日起港股通便會暫停，對投資者而言或許明日起至周四中午收市時，是備受考驗的一段時間。

今早大市得以上升，與金融股及股王騰訊控股(00700-HK)表現理想有關；午後大市由升轉跌，同樣是因為金融股及騰訊轉弱有關，其中在午市收市時，股價企穩在80元的匯豐控股(00005-HK)亦倒跌，進一步拖累大市。作為股王的騰訊亦不遑多讓，今早股價力迫420元，最後失守410元收市。兩大重磅股氣勢轉弱，大市當然無運行。

明日兩大重磅股會否進一步轉弱？又或者明日大市是否有機會回升？歐洲股市早段紛紛上升，同時道瓊斯指數期貨錄得逾百點升幅，若強勢得以持續至收市，相信明日大市在早段應可以高開，惟在欠缺北水支撐下，不排除又再次高開低收。

澳門娛樂及消費股今日紛紛高開低走，看來是跟隨大市走勢，可是澳門旅遊旺季將至，以及有報道指出澳門較主流酒店在農曆新年期間訂房已爆滿，惟相關股份仍下跌，顯示出目前大市實在過份勢弱，不審慎也不可能。

醫藥股及體育用品股均有較理想表現，可是對相關股份並無太大看法，總之宜短不宜長。

2018年2月12日下午4時48分

文﹕張偉倫

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