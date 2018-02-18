〈狗年投資理財術〉12星座求財運勢看這裡 理想標的選擇各不同

時序已進入狗年，易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文針對 12 星座財運進行解析，其中主要分析各星座財運和投資求財上需留意的項目，整體而言，想要在投資理財上得心應手，進場的時機，以及選對投資工具和標的非常重要。

牡羊座

偏財運超佳，經商買賣和從事業務工作者，值得努力，所有的辛勞都有機會獲得預期中的回報，對於一般的上班族，只要將專業提升，收入也會跟著提升，值得注意的是，3 月 6 日至 7 月 11 日期間投資買賣宜謹慎，多看少動作為佳，企業投資也是如此，最理想的獲利會落在 7 月 11 日至 11 月 8 日之間。

金牛座

今年是金牛座大力跳脫論件計酬階段的一年，企業宜尋找異業或同業結盟的機會，一般金牛座民眾，適合學習薪水以外的賺錢本事。投資求財上，要密切觀察國際財經動向再順勢而為，3 月底至 4 月中、7 月底至 8 月中、11 月中至 12 月初，宜謹慎理財。

雙子座

務實是雙子座理財的重點策略，今年財利運勢不明顯，投資運勢也不甚理想，因此雙子座們要切記謹慎理財，企業宜將經營重點放在現金流的管理上，一般雙子座則要量入為出。投資求財上，財利在區間，設妥區間確實執行為宜，儲蓄和股票型概念股，將是理想標的。

巨蟹座

今年巨蟹座財利運勢理想，投資運勢也有利可圖，今年的投資特質在於創新，值得企業和從事業務工作的巨蟹座參考，而一般巨蟹民眾也需要自我創新，即學習新知識和專長。投資運勢上，可掌握國際情勢，鎖定具產業前瞻的績優股，創造流年豐碩財富。

獅子座

今年獅子座投資寫照為認識市場、正確解讀市場，換言之，投資求財從熟悉的領域開始，包括熟悉的標的、策略，用循序漸進的方式，錢財才有機會以儲蓄的型態逐步累積。今年偏財運不甚理想，但還是有賺錢的機會。

處女座

今年處女座財利運勢很豐碩，企業和從事業務工作的處女座們要加把勁，而一般處女座則要廣結善緣，也許某部分的小道消息，是行得通的。股市投資上，財利在短線，民生與消費概念股是理想標的。

天秤座

今年天秤座財富的營造是聚焦的，而企業聚焦的事業，有了名，財利自然豐碩，至於有意購買屋宅者，掌握好危機入市的機會，好宅可期；投資求財部分，鎖定強調前瞻性的強勢股，指數概念股也是理想的財利標的。

天蠍座

今年天蠍座有機會展現專業，而獲得預期中的財富，企業和業務的業績容易獲得提升，只要做好服務，不怕沒有業務，投資宜以生活物流服務概念股為主要標的。

射手座

今年射手座在專業收入上獲得了提升，不過這樣的收入，無法讓射手座發大財成為鉅富，而是值得努力的穩定收入。投資運勢上，想要賺大錢就要靠投資求財，電動車概念股將是值得關注財利標的。

摩羯座

摩羯座今年投資運勢理想，不需要五花八門的花俏理財概念，傳統和儲蓄概念是理想標的，建議標的不要多，以熟悉的為首選，籌碼越集中越容易賺錢，而面對親友的支借，仍宜量力而為，值得危機入市的是自住型屋宅。

水瓶座

今年水瓶座要謹慎理財，雖然不至於破財，但也留不住錢財，對於有意購買或裝修屋宅者，正是時候，代表的是錢花得其所。投資求財上，應該步步為營，儲蓄與指數概念是理想標的，偏財運雖不佳，但提昇專業技能收入就會增加。

雙魚座

雙魚座今年財利運勢活絡，而主要的財利重點在海外，因此即便是國內股市投資，也需要多觀察國際財經動向再行動，此外，投資買賣必須依計畫行事，階段操作才是贏家策略。