碧桂園(02007-HK)一月業績亮眼 再獲野村納入首選名單

碧桂園(02007-HK)近日發布業績公告，1月份，連同合營和聯營公司，共實現合同銷售金額約691.6億元人民幣，同比增長42.3%，合同銷售建築面積約756萬平方米，同比增長37.7%，繼去年全年業績公布以來繼續領跑行業。強勁的銷售和穩增的盈利預期另眾多投行調升目標股價，維持“買入”評級，其中野村再次將碧桂園納入首選名單，目標價上升30.7%至20港元。

2月6日，野村發布研究報告，認為碧桂園今年將繼續成為市場領導者。該行上調了對三四五線城市樓市展望，認為住建部上調今年棚改目標由500萬套至580萬套，因此三四五線城市樓市將較一二線城市更加穩定，碧桂園面臨更少競爭。該行還認為信貸收緊有望增加碧桂園優勢，作為龍頭開發商，其無疑會有更多融資渠道和更低資金成本。

1月份，碧桂園公布30億美元股權融資計劃，包括配售10億美元新股和發行156億港元可轉股債券，截止1月底，公司已完成溢價配股。碧桂園首席財務官兼集團副總裁伍碧君近日在香港出席活動時表示，中央正推動房地產市場去杠桿，市場資金正迅速收緊，導致行業集中度越來越高，碧桂園應該提前預備好資金，釋放負債空間，改善現金流管理。她強調，碧桂園一直采取較為保守的財務策略，負債率較低。

2017年中報顯示，碧桂園凈負債比率較2016年底下降10.9個百分點，至37.8%但同期碧桂園合同銷售實現了130%的增長，增長質量優秀，從側面說明碧桂園不靠舉債發展，而靠良性經營。

國泰君安就預計碧桂園將獲得更穩定的毛利率和健康的杠桿比率。該行預計2017至2019年毛利率維持在22.4%，同期凈負債率維持在54%，因此維持“買入”評級，提升碧桂園目標股價26.8%至18.43港元。

2月初，德銀也調升碧桂園目標股價從18.12港元至19.93港元，並維持“買入”評級。德銀此前一直認為碧桂園信用指標未來12月將持續改善，毛利率也將平穩上升。

海通國際將碧桂園從“中性”提升至“買入”評級，並將目標價提升89.5%至20.50港元。該行表示上調目標價是基於對公司2018年盈利12倍的市盈率的判斷，這是A股行業平均市盈率值，碧桂園作為行業領軍企業，以此估值十分合理，強勁的合同銷售和大型收並購將是改善盈利，上調股價的主要催化劑。

高盛近期也宣布上調37%碧桂園目標價至24.1港元，並將其列入其確信買入名單，這是繼去年9月碧桂園入選花旗十大首選股之後再獲頂級投行認可。高盛研報認為，支撐碧桂園持續領先的有如下四個因素：首先，公司深耕三四線城市，過往有非常好的業績，有關市場門檻高，令其盈利能力較高；垂直整合的業務模式和規模讓對手望塵莫及；標準化的產品及經營理念，確保了高營運效益；公司還利用科技創新來改進產品質量，例如首創SSGF工業化建造體系，有效提升房屋質量，擴大實用空間。

2017年碧桂園住宅開發突破5000億元銷售，躍升行業第一。去年11月底，有知名投行分析師赴碧桂園調研過後表示，五年來首次走進碧桂園總部，重新認識了碧桂園實力，其超速發展背後是對主業的專註和流程管理的標準化。

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