中國投資開發(00204-HK)採取措施保障寶鑫之12%股權權益

中國投資開發(00204-HK)公布，集團於寶鑫之12%股權權益乃透過一名獲提名股東持有，而該獲提名股東亦為寶鑫之主要登記股東。根據集團取得之中國律師之法律意見，公司了解到於寶鑫(其從事貴金屬及黃金製品買賣)之投資存在直接擁有權限制。登記新投資者為寶鑫之直接登記股東須取得規管批准，而登記集團為寶鑫之直接登記股東已因中國行業政策不明朗因素而有所延誤。

由於以集團名義直接登記寶鑫之股權轉讓之有關規管障礙，故公司已就持有寶鑫12%股權之有關安排與獲提名股東達成協議。為保障公司於寶鑫之權益，公司已取得中國律師之法律意見以確認有關安排之有效性及效力。按中國律師之法律意見所述，根據相關中國法律，獲提名股東受合約及法律義務約束，且有關安排真實及有效。此外，公司將會向寶鑫及獲提名股東取得確認書，以確認其於寶鑫之實益權益。公司亦已從寶鑫之所有登記股東取得確認書，以確認集團於寶鑫之股權。

根據中國律師之法律意見，有關合約安排之主要潛在風險將為獲提名股東可能違反有關合約安排。由於獲提名股東亦為寶鑫之主要登記股東，公司相信獲提名股東將具有足夠能力履行其義務。為保障公司及將其風險減至最低，公司正在與中國法律顧問聯絡，以確保有關個人擔保將可按有效保障本集團於寶鑫之權益之方式構成及實施。根據個人擔保，獲提名股東將負責按照中國律師之法律意見以本集團為受益人提供彌償保證及擔保。公司將於實際可行情況下盡快就取得個人擔保與獲提名股東聯絡。

上述安排已運作多年，且獲提名股東一直遵守相關合約及法律義務，並為寶鑫之主要登記股東。因此，公司認為，獲提名股東違反有關合約安排之相關風險相對較低。經考慮就集團成為寶鑫直接登記股東取得相關批准之時間及成本與並非寶鑫直接登記股東之相關風險，公司認為，於現時情況下，相關合約安排屬恰當。

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