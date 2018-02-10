同方友友(01868-HK)附屬同方證券贖回3.7億基金權益

同方友友(01868-HK)公布，投資管理人海通資產管理已根據全權委託協議所賦予的全權，為及代表公司之直接全資附屬公司同方證券贖回為數3.7億港元之基金權益。該贖回為投資管理人全權作出之投資組合重整行動，乃計及投資收入目標及資本增值全權管理全權委託賬戶之部分。

根據私人配售備忘錄之條款，每股港元R1A類股份之贖回價應相等於每股港元R1A類股份於估值日之資產淨值，而投資管理人估計將為每股港元R1A類股份1,030.527港元。根據每股港元R1A類股份1,030.527港元之估計贖回價，贖回股份之數目估計約為359,039.60股港元R1A類股份。實際贖回價及實際贖回股份數目將於其後在投資管理人於適當時候向同方證券提供的成交單據中確認。公司於適當時將根據上市規則作出進一步公告。

根據估計贖回價，估計集團將會就該贖回錄得收益約1,698,614.48港元該贖回所得款項淨額(經扣除有關銀行費用)估計約為3.699億港元，將存放於全權委託賬戶內。

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